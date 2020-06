Todo sobre el cocodrilo de Valladolid: el animal podría medir hasta tres metros... pero se descarta que exista un nido

Continúa la búsqueda del cocodrilo del Nilo cuya presencia fue advertida el pasado viernes por un biólogo en la ribera de la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga, en la zona de Pesqueruela (Valladolid). Aunque no está confirmado que se trate de un cocodrilo del Nilo, las autoridades buscan con precaución a este espécimen por ser considerado peligroso, pero también asustadizo, según informa la Subdelegación del Gobierno.

"Peligro por la existencia de un cocodrilo en la ribera del río Duero" se puede leer en el bando del alcalde de la entidad local menor de Villamarciel, Francisco Luengo. Avisa además el bando de que el animal, que puede haberse escapado de alguna vivienda cercana al río donde lo tuvieran como mascota, "podría resultar muy peligroso" para las personas, por lo que se ruega a la población que, hasta su captura, extreme la precaución y no se acerquen al río, especialmente pescadores y piragüistas. ¿Qué se sabe del animal hasta ahora?

No hay rastro de un reptil grande

Al comienzo de la tarde de este lunes, el equipo de rastreo del cocodrilo del Pisuerga ofreció declaraciones a los medios actualizando los datos. “Hemos hecho una labor importante esta mañana junto a la Guardia Civil. Hemos hecho un reconocimiento sobre el terreno y las orillas en los puntos donde se había supuestamente avistado con el SEPRONA, y luego un reconocimiento más específico desde el interior del agua con el GEAS. Esas labores conjuntas nos han permitido localizar diversos indicios que no corresponden en ninguno de los casos a un reptil de gran tamaño", comentó Fernando Gómez, rastreador profesional.

"Los restos y aplastamientos que hay en la zona correspondían a presencia y paso humano y las huellas no son de diagnóstico y no se puede decidir a qué especie pertenecen”. En resumen, “No hemos encontrado nada, pero seguimos una búsqueda activa. Aunque no encontramos ningún indicio de reptil grande, eso no significa que no esté”, terminaba Gómez.

Un supuesto nido y algunas huellas

Las huellas encontradas por el biólogo fueron la primera pista sobre la existencia del reptil de Valladolid. A partir de ellas y de los restos de un pez devorado, se averiguó que el animal pertenece a la especie de cocodrilo del Nilo. El diario El Norte de Castilla informó el domingo de que los expertos encontraron una zona que el cocodrilo puede estar utilizando como nido. Sin embargo, el rastreador Gómez aseguró este lunes que “No hemos encontrado ningún tipo de nido”.

Mide entre 2,5 y 3 metros

El mismo medio afirma que los expertos, en base a los nuevos datos conseguidos al encontrar el nido y huellas, consideran que el tamaño del cocodrilo puede oscilar entre los 2,5 y 3 metros. Cautelosos, los investigadores dicen que esto son "suposiciones" a partir de los datos hallados, por lo que las medidas una vez encontrado el animal pueden variar.

Un dron en la búsqueda

Para agilizar el proceso de búsqueda, que se presenta bastante urgente debido a la peligrosidad del cocodrilo, la Policía Local y la Guardia Civil han incorporado un dron que sobrevuela la zona fluvial. Sin embargo, según apunta el medio castellano, por ahora no ha sido de ayuda para localizar al reptil puesto que la búsqueda se desarrolla en un lugar con mucha maleza, que además se ha llenado de barro debido a las recientes lluvias.

Prohibido el baño

El Ayuntamiento de Simancas ha advertido ampliamente a los lugareños sobre la presencia del cocodrilo en el río, y consecuentemente ha prohibido acercarse a la zona y meterse en el agua. La zona se encuentra acordonada por el amplio dispositivo policial en el que participa la Guardia Civil, la Policía Local y el SEPRONA.

🔴Animal peligroso en el término municipal d Simancas concretamente en el río #Duero



Rogamos a vecinos y paseantes que no se bañen ni se acerquen a las zonas próximas a la senda del río



- Policía Local: 667697842

- Guardia Civil: 983795929

- Emergencias: 112 pic.twitter.com/b8R3LK6bge — AyuntamientoSimancas (@AytoSimancas) June 7, 2020

Dudas sobre la existencia del cocodrilo

Expertos de SEPRONA Valladolid han puntualizado a 20Minutos que no existe confirmación alguna sobre la existencia del cocodrilo, ya que ese dato se basa en especulaciones sobre las pruebas encontradas al rededor del río. María José Luis, experta del Zoo de Madrid, comentó a este periódico que las condiciones de habitabilidad del cocodrilo del Nilo no son compatibles con las que se dan en la zona del Pisuerga, ya que la temperatura del río es demasiado baja.