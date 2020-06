C-LM critica compartir terrazas y piscinas mientras hay que ir a las aulas con distancia y pide a Sánchez reflexionar

Así lo ha manifestado el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, que ha comparecido en rueda de prensa este domingo para informar de la décimo tercera reunión que el presidente del Gobierno central ha mantenido con los autonómicos.

"No es lógico que en el transporte público se pueda ir chaval con chaval pero en las aulas sea necesario mantener distancias. Esto obliga a las comunidades a competir por contratar barracones en septiembre y no es justo para los chavales, los padres o los docentes. No podemos estar todo el verano compartiendo espacios y pretender que en septiembre en aulas no se tenga una situación similar", ha dicho.

De ahí que Martínez Guijarro haya insistido en pedir al Ejecutivo central que sea "realista" y reflexione antes de fijar en un decreto ley todas estas exigencias, dado que la actual situación sanitaria es la previsible para septiembre. "Otra cosa es que haya un rebrote, donde no cabe discusión alguna", ha precisado.