Robles defiende la lealtad de la Guardia Civil: "Siento un profundo orgullo" 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que dentro de la Guardia Civil hay lealtad al Gobierno y ha manifestado que siente un "profundo orgullo" de este cuerpo militar.

Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero este jueves. Al ser preguntada por si ha percibido malestar en el seno de la Guardia Civil tras las destituciones y las dimisiones de los últimos días, Robles ha respondido que "no me han transmitido nada". Ha defendido que la Guardia Civil está "unida" a la ciudadanía, que ha percibido durante estos días la gran labor que ha realizado en la lucha contra el Covid-19.

Rebles ha revelado que tuvo una "conversación privada" no va a "revelar aquí" (en público) con el 'número dos' de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, antes de que este presentara su dimisión tras el cese del coronel Pérez de los Cobos. Del cese del coronel Pérez de los Cobos no ha querido opinar porque ha sido, ha dicho, una "decisión de un compañero".

"Nadie tiene derecho a capitalizar nuestras fuerzas armadas ni nuestra bandera"

Asimismo, la ministra de Defensa ha respondido que "rotundamente no" ha percibido ningún indicio de subordinación en el seno de la Guardia Civil, tal y como se ha insinuado varias veces en los últimos debates parlamentarios. Y lo ha dicho "con claridad y sin complejos", ha añadido. "Nadie tiene derecho a capitalizar nuestras fuerzas armadas ni nuestra bandera", ha zanjado.

Lealtad de la Guardia Civil

En este sentido, la ministra de Defensa ha asegurado que no ha visto "ninguna deslealtad" por parte de la Guardia Civil durante los dos años que lleva como ministra de Defensa.

También se ha pronunciado sobre la directora de la Guardia Civil, María Gámez, de quien ha dicho que "era la persona más adecuada" cuando se propuso para el cargo. Al mismo tiempo, ha reconocido que cuando se propuso hubo un "intercambio de pareceres" y que sobre la mesa había otros candidatos con buenos currículums.

"Policía patriótica"

Preguntada por el nuevo argumento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles se refirió a la "policía patriótica" en el Congreso de los Diputados, Robles ha considerado que "lo que quería decir es que el contexto político es de enorme crispación". "¿Por qué no tratamos todos de hacer un esfuerzo en momentos de reconstrucción para poner todo aquello que nos une sobre la mesa?", ha propuesto antes de defender que cree "profundamente en las políticas de Estado".

"Aquí no se trata de estar con unos o con otros, sino de estar con España, con una España que ha sufrido y que sufre", ha continuado al referirse a la oposición. "En los escenarios de confrontación, de descalificación y de odio nunca me van a encontrar", ha cerrado con este tema.

Pide que conocer a un candidato no descuente

Por otra parte, la ministra ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya designado a su amigo del colegio Ignacio Carnicero como encargado de dirigir la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura, según ha desvelado el diario ABC. "Hay que promocionar el talento. Y si alguien tiene ese mérito, esa capacidad y ese currículum, ¿por qué no?".

En concreto, la exclusiva del periódico detalla que esta nueva Dirección General ha sido creada dentro del Ministerio que dirige José Luis Ábalos. Carnicero, "un gran profesional de la arquitectura" ha sido amigo de Sánchez desde los nueve años de edad, coincidiendo también en su etapa en el Estudiantes.

A juicio de Robles, para este tipo de cargos "hay que nombrar a personas que tengan la capacidad" adecuada, y no puede utilizarse como un demérito que esa persona sea un "amigo o un conocido". "Eso no es justo. No hay que hacer juicios de desvalores", ha opinado.

Celebración de manifestaciones

Preguntada también sobre si el Gobierno se equivocó al permitir las concentraciones de personas cuando el virus comenzaba a conocerse en España y antes de la declaración del estado de alarma, Robles ha defendido que "nos encontrábamos en una pandemia absolutamente desconocida. El Gobierno hizo lo que creía que tenía que hacer en cada momento. Reconocer los errores engrandece a las personas. Yo no soy científica y no puedo hablar de aquello".

"Si uno comete errores, tener la humildad (de reconocerlos) engrandece. La gente lo entiende", ha dicho, pero no ha afirmado si permitir concentraciones de gente a principios de marzo en España fue un error o no. "No soy epidemióloga", se defiende. "A lo mejor, uno de los errores de esta sociedad, hay que reconocer que ha sido el de (la gestión de) las residencias", ha continuado.