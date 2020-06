Bronca en el Senado entre Marlaska y Maíllo, que pide su dimisión inmediata: "¡Coño, que me mintió a mí!"

El ministro Marlaska y otros miembros del Gobierno se enfrentan este martes a una sesión de control en el Senado marcada por la polémica sobre el cese de Diego Pérez de los Cobos por su informe a la jueza sobre la manifestación en plena pandemia por el coronavirus.

En esta sesión, el senador del PP, Fernando Martínez Maíllo, y el Ministro de Interior han mantenido una fuerte discusión. Maíllo ha comenzado su intervención señalando que la situación de Marlaska es "insostenible" y ha recriminado al ministro que le mintiese:

- Ya sabemos tres cosas: que el cese de Pérez de los Cobos sí tiene que ver con el informe policial realizado a instancias de la justicia que les investiga a ustedes. Dos, que le cesó porque él se negó a entregar el informe porque cumplió con su obligación y cumplió con su deber. Al señor Pérez de los Cobos habría que ascenderle, no dimitirle. Y tres: Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación y al final de todo, de 6 horas de comisión, me dijo que no, que no se había interesado por nada de lo que había sucedido. Usted es un reconocido juez, pero es una gran decepción. Además de la injerencia en una actuación judicial, además ha mentido. Por favor, salga de aquí dimitido.

- Voy a repetirle la razón por la que no voy a dimitir: porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Y ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno ni ha injerido en la tramitación del mismo. Vuelvo a decirle que lo único que hemos hecho, y estamos realizando, es una nueva conformación de los equipos que esto es propio. ¿Sabe usted la única diferencia con ustedes? Que nosotros cuando perdemos la confianza, justificamos la razón de la pérdida de confianza. Lo que pasa es que ustedes la malinterpretan.

- Claro, señor ministro, toda la sociedad española está confundida. Es usted el único que tiene la razón. Lleva toda la semana poniendo excusas al conjunto de preguntas que le estaba haciendo la opinión pública y los demás grupos parlamentarios. Es que usted ha mentido a toda la sociedad española. Es que en este documento se dice con claridad que usted pretendía conocer el contenido de las investigaciones. Y usted aquí, en sede parlamentaria, lo ha negado. Por lo tanto, dígame usted, ¿tiene que dimitir, sí o no? Pues claro que tiene que dimitir, señor ministro, no puede estar ni un minuto más al frente del ministerio. Nos ha mentido. Mire, y no es la primera vez que lo hacen, ya lo hicieron con el Jefe de Servicios Laborales de la Policía Nacional, que también hizo un informe parecido y le cesó por los mismo motivos. Ustedes han pretendido hacer un estado silente, un estado controlado, ustedes confunden la confianza con la obediencia debida. Y la obediencia debida se da en otros regímenes democráticos, pero no en el español. Mire, señor ministro, es indigno es inaceptable, es indecente, es bochornoso que al frente de la Guardia Civil y el Ministerio esté una persona que esté acusada por toda la sociedad española de haber hecho una injerencia en una investigación judicial que les afecta a ustedes. Pretenden tapar su propia negligencia en la gestión de la crisis sanitaria. Y usted se ha pasado de la raya porque ha intentado injerir una investigación judicial. Y además nos mienten en la cara, la Guardia Civil y la Policía no se merecen tenerle a usted de ministro. Dimita cuanto antes por la salud democrática de este país.

- Vuelvo a referir. Por dramatizar más, por repetir falsedades, no generan verdad. Quizá es que ustedes confunden cómo actuaban ustedes llevando informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial. Mire, lea bien y vuelva a leer que se lo voy a interpretar. Ese informe, evidentemente si hubiéramos tenido conocimiento, lo hubiéramos tenido antes. Ese informe llegó a la autoridad judicial como debe ser, como procede y como este ministro y su equipo siempre defenderá, pero había una circunstancia concreta que usted no refiere. El jueves a la noche, del jueves al viernes anterior a ese domingo que usted dice, se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil y al Secretario de Estado, a los cuales les doy perfecto respaldo porque son unos profesionales dignos, y requirió la directora que se le informara qué pasaba. ¿Qué pasaba con esa filtración? Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. Qué se estaba haciendo para investigar, qué se estaba haciendo en ese contexto. Qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación. Esas son las cuestiones. Y le vuelvo a decir. Esos son los extremos relevantes y determinantes. En ese sentido, seguiremos formando equipos con capacidad, con personas neutrales, con personas profesionales y sin ningún tipo de injerencia. Nuestra preocupación es el trabajo profesional de la Guardia Civil, nuestro respaldo al trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a la no injerencia en ninguno de sus procedimiento. Pero, evidentemente, nuestra responsabilidad es evaluar el trabajo que se desarrolla y si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir explicaciones.