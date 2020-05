Covid-19: de enfermedad respiratoria a multisistémica en pocas semanas

Una de las principales características del coronavirus es que ha sorprendido a médicos de todo el mundo debido a su poco convencional comportamiento. De hecho, lo que parecía una simple enfermedad respiratoria ha evolucionado hasta ser una dolencia multisistémica.

En un reportaje de la BBC, algunos médicos cuentan lo que más les sorprendió de esta pandemia. La mayoría de doctores "esperaban encontrarse con un virus respiratorio que causa neumonía, algo parecido a la gripe estacional pero en una escala mucho mayor", dice Anthony Gordon, médico de la UCI del hospital St Mary de Londres.

Pero la realidad era muy diferente: "Es un tipo de enfermedad muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora y difiere de paciente a paciente como ninguna otra", sostiene Ron Daniels, médico en una UCI en Birmingham.

Y es que hay pacientes con inflamación y coágulos de sangre, con fallos multiorgánicos y problemas que amenazan la vida del paciente. "Hemos tenido pacientes muy, muy enfermos cuya masa corporal sufre unos cambios profundos", explica la especialista en trombosis Beverly Hunt, que trabaja en una UCI en Londres.

Y había más circunstancias inexplicables. "Aún no sabemos por qué algunos pacientes se sienten bien al principio, aunque tengan niveles bajísimos de oxígeno en su sangre", explica el doctor Hugh Montgomery, del hospital Wittington de Londres. Según Anthony Gordon, este hecho "podría estar vinculado a que la inflamación está afectando a los vasos sanguíneos. La infección no le permite al oxígeno llegar a la sangre y eso da lugar a los bajos niveles de saturación, pero los pulmones no se ven afectados en esta primera fase", explica.

Esto pone en duda el uso de ventiladores artificiales. El doctor Danny Macauley, médico de la UCI del Hospital Real Victoria de Belfast, dice que "la gente está conectada a un ventilador por mucho más tiempo, y no entendemos por qué". "Puede que sea porque el virus continúa haciendo daño o que sea la propia respuesta al virus la que genera tal inflamación que causa múltiples problemas en el cuerpo", añade.

Cuando las paredes de los vasos sanguíneos se inflaman, es posible que la sangre forme coágulos. El coronavirus hace que la sangre se vuelva muy espesa en pacientes muy enfermos. Como explica el doctor Montgomery, "hemos hallado pequeños coágulos en los vasos sanguíneos pequeños de los pulmones, pero también coágulos grandes en las mayores arterias".

"Más del 25% de los pacientes tienen coágulos importantes, lo que es un problema. Y cuanto más espesa es la sangre, más grande el problema", añade Montgomery.

Estos pacientes, cuenta la doctora Beverly Hunt, "son mucho más propensos a tener una trombosis venosa profunda". "Y a sufrir de embolismo pulmonar si uno de estos trombos viaja por el cuerpo y bloquea el suministro de sangre a los pulmones, sumándose al problema de la neumonía", añade.

Estos coágulos también dificultan la llegada de sangre a otros órganos, lo que aumenta el riesgo de ataques cardíacos o cerebrales. La proteína de sangre que forma los coágulos se llama fibrinógeno.

"Normalmente, tenemos entre dos y cuatro gramos por litro, pero con la covid-19, el nivel aumenta a entre 10 y 14 gramos. Nunca vi algo así en todos mis años como médica", explica la doctora Hunt.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los médicos es a la llamada 'tormenta de citoquinas'. Ocurre cuando la infección es tan grave que da lugar a una reacción potencialmente mortal del sistema inmune.

Todos estos factores que hacen tan impredecible la Covid-19 es lo que lo convierten en una en una enfermedad multisistémica.