El PAR no acepta los "privilegios cedidos" al País Vasco para contentar al PNV por el pacto con Bildu

En una nota de prensa, Guerrero ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno central, Carmen Calvo, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, hayan acordado el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital País Vasco y Navarra, que el Gobierno de la nación tiene previsto aprobar este viernes, fijando como fecha límite el próximo 31 de octubre.

Guerrero ha defendido el Estado de las Autonomías y el autogobierno y ha opinado que el Gobierno de España ha actuado con "una clara ausencia de justicia territorial, en beneficio de su propio interés y en detrimento del interés general de Aragón y las Comunidades autónomas".

"No podemos aceptar acuerdos que provocan asimetrías financieras", ha incidido el portavoz del PAR, que ha dicho que el resultado del acuerdo hace que se produzcan "diferencias inaceptables" entre Autonomías. "Los aragoneses no queremos ser españoles de tercera, sino de primera", ha sentenciado.

ESTATUTO

Guerrero ha exigido el cumplimiento estricto del Estatuto de Autonomía de Aragón y el traspaso de las competencias pendientes. "A esto sí que tiene derecho Aragón y desde el Gobierno no se está dando cumplimiento", ha apuntado.

Por el contrario, ha continuado, el acuerdo que el Gobierno aprobará este viernes está basado "en el propio interés político entre los acordantes, acentuando las desiguales entre Comunidades autónomas, muchas de las cuales están sufriendo ya un impacto desigual por la crisis del coronavirus".

En Aragón, "no queremos ser más que nadie pero tampoco menos", ha esgrimido el portavoz del PAR, quien ha insistido en que "no es de recibo que el Gobierno vasco se pueda ahorrar ahora parte de lo que gasta en la renta social, y Aragón, por ejemplo, no".

En este sentido, ha advertido de que si la capacidad de regeneración las autonomías afectadas por la actual crisis es bien distinta entre unas y otras, todavía se hace más "notoria e injusta" con acuerdos de este calado, que agravan las desigualdades, y contribuyen a consagran la España de las dos velocidades".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Guerrero ha mostrado su preocupación por la reforma del sistema de financiación que ha urgido y ha exigido al Gobierno de Sánchez "que no incluya privilegios" para ninguna Autonomía. También le ha recordado que a Aragón "le faltan inversiones".

En este punto, ha pedido que se cumplan los plazos para dos de las autovías pendientes, la Huesca-Lérida y la A-68 que tienen que estar finalizadas el año que viene. También ha reclamado la "agilización y desbloqueo" de otras obras comprometidas y "muy necesarias" en la provincia de Teruel, como las autovías A-40, la A-24 y la A-25.