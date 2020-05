Chacón no descarta nacionalizar Nissan pero admite que no hay margen de presupuesto

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha asegurado que el Govern está "trabajando para dar un futuro" a los trabajadores de Nissandespués de que este jueves la compañía anunciase el cierre de sus plantas en Barcelona.

En una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio, la consellera no ha descartado la posibilidad de nacionalizar las plantas. Ha dicho que es una posibilidad más, pero ha reconocido que aún no se ha hablado de ello con el Gobierno y que es una cuestión de presupuesto: "La Generalitat no tiene el margen presupuestario para una operación así".

"Yo no lo descarto, pero tenemos que hablar con el Gobierno", ha insistido la consellera, que ha explicado que están buscando inversiones industriales, pero no ha querido desvelar el 'plan B' de la Generalitat, porque no se lo quieren poner fácil a Nissan, en sus palabras.

"No regalaremos a Nissan que se marche de manera fácil y rápida", ha subrayado la consellera, que ha añadido que no quiere dar esperanzas a los trabajadores sobre una posible nacionalización porque es algo que aún no se ha planteado con el Gobierno.

Chacón ha sostenido que presionarán al máximo para revertir la decisión de la automovilística nipona y trabajarán para buscar un futuro para sus trabajadores: "Ahora nos toca demostrar a Nissan que su decisión es equivocada".

Interlocución con Japón

La consellera ha explicado que próximamente se reunirán con el Gobierno para hablar de los planes a partir de ahora y, al ser preguntada por si viajarán a Japón, la consellera ha respondido: "Si conviene iríamos hoy mismo".

Chacón ha señalado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y ella pidieron interlocución directa con Japón y ha recordado su viaje en noviembre para reunirse con representantes de la multinacional nipona.

También ha destacado la coordinación entre ambas administraciones desde el año pasado cuando "el entorno políticamente era de todo menos fácil", y ha defendido que dejaron de lado cualquier discrepancia para trabajar en este asunto.

Actitud desleal de Nissan

Chacón ha criticado la actitud de la empresa, que considera que les ha "engañado", porque les dijo que no había ninguna decisión tomada sobre el cierre y no respondió al plan de competitividad que le presentaron Generalitat y Gobierno.

"Bajo esta corrección con la que nos están comunicando esta decisión me quejo y considero desleal que no nos hayan respondido al plan. Podríamos haber hablado del dinero que dábamos", ha reprochado la consellera, que ha acusado a Nissan de no pararse a considerarlo y ha calificado de desleal y descortés que no hubiera ni un acuse de recibo, ni un comentario al respecto.

La consellera ha explicado que se han invertido en los últimos 20 años unos 25 millones de euros públicos, vinculados a proyectos concretos y con bonificaciones en los intereses de préstamos.

Si la empresa demuestra que ha realizado esos proyectos no tienen que devolver ese dinero: "No tenemos garantía que nos los devuelvan si están justificados", ha afirmado la consellera al ser preguntada por la devolución de esa inversión pública.

"Otra cosa es que le salga barato el cierre de la planta", ha advertido Chacón, que ha dicho que eso se traduce en la relación de las administraciones con la empresa.