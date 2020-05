El Govern pide a Nissan que revoque su decisión de cerrar las plantas de Cataluña

Nissan ha anunciado el cierre de sus plantas en Catalunya. El fabricante japonés de automóviles, como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo, ha decidido cerrar sus factorías de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, lo que supondrá el recorte de 3.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido esta mañana con el vicepresidente, Pere Aragonès; el conseller de trabajo, Chakir el Homrani y la consellera de Empresa, Àngels Chacón, para preparar una respuesta a la decisión de la empresa japonesa.

"Por parte de la compañía, la decisión es definitiva, pero nosotros hemos insistido", ha asegurado Aragonès en rueda de prensa tras la reunión. "Trabajamos para que la compañía coopere, primero, para revertir la situación y, si no, para que compensen por los perjuicios ocasionados", ha puntualizado Chacón.

Conversación con Pedro Sánchez

Quim Torra ha señalado que el Govern ha estado negociando con la empresa durante los últimos dos años para evitar esta situación y que ahora trabajará con todas las administraciones para preparar una respuesta conjunta. De hecho, ha afirmado que esta mañana ha mantenido una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es el momento de sumar todas las fuerzas de todas las administraciones", ha remarcado y ha añadido que también se pondrá en contacto con los alcaldes de los municipios donde se encuentran las plantas de producción.

Por otra parte, Torra se ha comprometido a hacer todo lo que esté en sus manos para ayudar a las familias afectadas por esta decisión. En primer lugar, ha anunciado que esta tarde tanto él como el vicepresidente y los consellers mantendrán un reunión con los representantes de los trabajadores.

25 millones en ayudas a Nissan

La Generalitat concedió, en los últimos años, un total de 25 millones de euros en ayudas públicas a Nissan. "Nostros hemos estado cuando hacía falta estar y recibimos este menosprecio a los trabajadores y al ecosistema empresarial automovilístico. Esta acción tendrá una reacción", ha declarado la consellera Chacón.

El conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, ha hecho hincapié en la necesidad de modificar la normativa para que salir de esta manera de los países no salga barato a las empresas que lo hacen. "Es necesario ser valientes", ha apuntado.

"Nos tenemos que volcar para que Nissan revierta una decisión que no es ni razonable ni razonada", ha dicho el conseller y ha añadido que, si no es así, la empresa deberá cumplir todas sus obligaciones con los trabajadores y la sociedad en general: "no pueden tomar esta decisión de tanto impacto económico y laboral y no asumir responsabilidades".

A la pregunta de si el Govern ofrecerá incentivos a otras empresas para que ocupen el lugar de Nissan en caso de que no revoque su decisión, Aragonès ha respondido que ellos siempre trabajan para atraer la inversión y que intentan que los centros de decisión de estas empresas estén en Catalunya porque "estamos viendo los costes de cuando no es así".