Cayetano Rivera y Eva González llaman a la Guardia Civil al descubrir que un coche les estaba siguiendo

En un clima excesivamente tenso, no solo por la pandemia mundial del coronavirus, sino también de crispación política de la ciudadanía, cualquier imprevisto provoca quizá reacciones excesivas. Pero en el caso de lo que les ha ocurrido a Cayetano Rivera y Eva González está más que justificado.

Durante el mes de abril, debido a sus declaraciones en contra del Gobierno y pidiendo ayudas económicas a la tauromaquia al considerarlas parte de la Cultura, el matador recibió amenazas e insultos en las redes sociales que solucionó interponiendo una demanda en el cuartel de la Guardia Civil de Mairena del Alcor, en Sevilla, donde están residiendo.

Tal y como desvelaba ¡Hola!, el torero y la presentadora han vivido momentos difíciles precisamente por dichas intimidaciones y están al quite de cualquier suceso que ataña su vida cotidiana, máxime ahora que están saliendo a pasear con mayor asiduidad y la tirantez con las redes es mayor debido a su mensaje sobre un un levantamiento revolucionario contra el Ejecutivo.

No nos referimos a sus rifirrafes internáuticos, primero con la actriz Sara Sálamo (cuya pareja, Isco Alarcón, se convirtió en Trendig Topic por dale a Like a una publicación con el lema "All Cayetanos Are Bastards" -"Todos los Cayetanos son unos cabrones"-) y después con Daniel Guzmán, sino a mensajes que recibió en los que se explicitaban cosas como "Deberías estar muerto", "Hijo de puta, asesino", "Tómatelo como una amenaza a ti y a tu familia" o "Ten cuidado, a ver si el día de mañana vas a ver sufrir a algunas personas de tu familia".

Pero pocas semanas después, la publicación susodicha ha contado el nuevo suceso, que les puso los pelos de punta, puesto que salieron, como ya está permitido, a dar una vuelta con su hijo, pero en el transcurso se dieron cuenta de que un coche les estaba siguiendo.

Tras percatarse de ello, el hijo de Carmina Ordóñez, de 43 años, no dudó en llamar al Guardia Civil para que interviniese, por si acaso era alguien dispuesto a hacerles algún daño a él o a su familia.

La situación se aclaró algo más tarde, cuando se descubrió que el vehículo era propiedad de un paparazzi que estaba intentando captar a la familia mientras daba el paseo. Aunque aliviados por la noticia, el matrimonio sigue alerta porque aún temen que algo les pueda suceder a ellos o al pequeño Cayetano.