Isabel Coixet, tras conocer las peticiones de Cayetano Rivera: "Cuando no haya muertos, sacamos las banderas"

La situación económica que traviesan los trabajadores del sector cultural en España ha abierto todo un debate en torno a las ayudas económicas que se necesitan por parte del Gobierno. El programa de Espejo público ha recogido estos últimos días las peticiones de los hermanos Rivera sobre lo que consideran "el abandono" del mundo del toro.

Este jueves ha sido el turno de la industria del cine para reivindicar las necesidades que tienen sus miembros. La directora Isabel Coixet ha conectado en directo con el magazine de Antena 3 para contar cómo está llevando a cabo su trabajo durante el confinamiento.

Susanna Griso ha aprovechado la oportunidad para preguntar a su entrevistada sobre el tipo de ayudas y subvenciones que está recibiendo el mundo del cine. "Algunos técnicos llevan meses sin trabajar", ha aclarado la presentadora en su intervención.

La conductora del programa ha preguntado a Coixet su opinión sobre las denuncias que están haciendo algunos referentes de otros ámbitos del sector cultural como, por ejemplo, del mundo del toro. El programa ha emitido un vídeo del toreroCayetano Rivera en el arremete contra el Ministerio de Cultura, ya que, en su opinión, "ha ignorado, humillado y despreciado" al mundo del toreo.

"Tenemos que dar tregua a nuestras reivindicaciones, a nuestra banderita, al pensamiento de la dignidad herida. Cada gremio tiene que frenar un poco esta cosa constante de enfado", ha respondido la directora tras ver las declaraciones del diestro.

La cineasta ha explicado que, aunque ha intentado conseguir otros medios, casi la mitad de sus películas ha recibido subvenciones por parte del Ejecutivo. No obstante, ha contado que si no las hubiera recibido "no se lo hubiera tomado como una ofensa personal". "Cuando no haya muertos, sacamos toda la artillería y las banderas", ha sentenciado la directora al fin de su entrevista.