El polémico 'me gusta' de Isco contra los "Cayetanos bastardos"

El centrocampista del Real Madrid, Isco Alarcón, se ha convertido en el último futbolista objetivo de las polémicas políticas. Si hace unos días fue Pepe Reina el que batalló por sus creencias en Twitter, esta vez ha sido el de Arroyo de la Miel, con el último "me gusta" en la misma red social.

En este caso, fue a una publicación del cantante Rayden, que enseñaba su nueva camiseta con la inscripción “ACAB: All Cayetanos are bastards” (Todos los Cayetanos son bastardos), haciendo alusión a la expresión que utilizan minorías afroamericanas en EE UU "All Cops Are Bastards" (Todos los policías son bastardos).

'Me gusta' de Isco TW: @isco_alarcon

'Cayetanos' es el nuevo término de moda que hace referencia a la gente que vive en los barrios más ricos de Madrid, principalmente en el de Salamanca, a raíz de las recientes manifestaciones contra el Gobierno.

Si ya de por sí estas manifestaciones contra la gestión del coronavirus y las medidas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han generado revuelo por ser gente adinerada la que protesta, la reacción del futbolista no ha sido menos.

En Twitter ha comenzado una guerra abierta entre los que critican el posicionamiento del madridista, recordándole que "muchos Cayetanos son los que pagan su entrada para verle" en el Bernabéu; y los que coinciden con él, aplaudiendo que se decante.

De hecho, hasta se podría considerar un tercer bando que considera que debería de alejarse de polémicas y centrarse en su fútbol, que para muchos aficionados, sigue dando que desear.