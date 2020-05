Mónica Cruz, en 'El hormiguero': "El manejar algo que tú no puedes solucionar como madre, te frustra"

Tras la entrevista a Leo Harlem este lunes, El hormiguero contactó con Mónica Cruz, que comentó con Pablo Motos y sus colaboradores su última serie, Madres, donde "hago de una madre un poco pija" y que comparte protagonismo con Belén Rueda o Carmen Ruiz, entre otras.

El presentador quiso saber que de quién había sido el cumpleaños, ya que de fondo de la videollamada había unos globos y una felicitación: "Es del cumpleaños de mi hija, fue el jueves pasado (cumplió 7 años), pero lo hemos dejado ahí", señaló la actriz.

Motos la preguntó que, como madre, cómo había llevado el confinamiento por la alerta sanitaria por coronavirus con su hija: "¿Dirías que cuando tienes hijos, los miedos son más grandes?".

"Muchísimo más. Ya digo que no quiero leer ni escuchar nada porque pensar que esto se puede alargar y que mi hija tenga una parte de su infancia así, tan limitada y no poder ser libre, tener sus rutinas...", comentó la actriz.

También comentó que "ver que a los niños les afecta el miedo, la frustración, el que están en una edad que están en medio, que entienden, pero no entienden me agobia mucho. Intento ir día a día y pensar que esto se va a solucionar".

"Por favor, que lo hagamos bien, se solucione, se vaya este bicho y que los niños vuelvan a la normalidad. Sobre todo, por ellos", afirmó Cruz. Motos insistió en el tema y preguntó a su invitada sobre como lo había llevado su hija: "¿En qué notas tú que le ha afecta? Está más seria, juega menos...".

La actriz le contestó que "el manejar algo que tú no puedes solucionar como madre, te frustra y te entristece bastante. Es un miedo oculto. El primer día que se podía salir a pasear tenía una ilusión... se preparó una mochila, una maleta, la bici... súper feliz".

Mónica Cruz, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Íbamos a salir por la tarde en el horario que se podía, y cuando llegó el momento me dijo que no quería salir porque le daba miedo. Le dije que había que salir y romper con eso, como yo, que he salido a comprar después de dos meses en casa", recordó Cruz.

Y añadió que "desde la nueva normalidad, y con todo el cuidado que se requiere hay que empezar a moverse". El comentario sobre su hija le llamó mucho la atención a Motos, pero la actriz le dijo que "es normal, están en una edad que, si nosotros no lo entendemos ni lo sabemos manejar, imagínate un niño".

También recordó que "por suerte tengo jardín y ha podido saltar y correr", pero tuvo palabras para que los miles de niños que han estado en pisos durante el confinamiento: "Eso, psicológicamente, tiene que afectar. Espero que esto pase rápido para que se les olvide", concluyó Cruz.