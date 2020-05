Page defiende mantener algunos festejos taurinos en verano "para mantener la chispa encendida" en la afición

En una entrevista con Trece Tv recogida por Europa Press, ha aprovechado sobre este asunto para salir al paso de las crítica de Pacma, que este mismo lunes le acusaba de que celebrar festejos es "ilegal".

"No es ilegal. No debería serlo ni en Cataluña. Lo que es ilegal es no mantener la distancia, y eso lo hace de momento inviable. Pero en julio, agosto y septiembre sí queremos organizar festejos, con el sector y con ayuda económica para mantener la llama encendida, aunque sea en una temporada atípica", ha aseverado.