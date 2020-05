Coronavirus.- Baleària reprèn les connexions a Balears amb el nou arc de mesurament de temperatura

La naviliera reprèn l'alta velocitat en aquesta ruta i en les travessies Alcúdia-Ciutadella i Eivissa-Palma. Aquest dimarts operarà el Ramon Llull unint la Península amb Formentera i Eivissa.

Els passatgers del Cecilia Payne han estrenat l'arc de mesurament de temperatura, previ a l'embarcament en l'estació marítima de Dénia, informa la companyia en un comunicat.

Després d'embarcar per grups per a evitar aglomeracions, els passatgers han rebut gel hidroalcohòlic i han usat mascaretes tant en l'embarcament com durant el trajecte. En les terminals i a bord es realitzen neteges constants amb productes certificats de desinfecció.

Els bucs i les estacions marítimes han incorporat senyalitzacions per a mantindre les distàncies, a més de cartells i vídeos que recorden les recomanacions i mampares en les zones d'atenció directa.

Baleària espera convertir-se en breu en la primera naviliera del món a obtindre l'etiqueta 'Global safe site Covid-19' en el seu màxim grau (excellence) per part de l'entitat de certificació i inspecció internacional Bureau Veritas, que analitza periòdicament la possible presència de Covid-19 en els bucs que operen actualment i en les estacions marítimes de Dénia i València.