Casado pide que los barones del PSOE se planten por el acuerdo con Bildu: "Por menos hicieron dimitir a Sánchez"

El PP no quiere tener nada que ver con Pedro Sánchez y su gestión de la crisis del coronavirus. De nuevo, en Génova han vuelto a marcar toda la distancia posible con el Ejecutivo, y Pablo Casado ha hecho un llamamiento tras el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. Pide a los barones socialistas que se planten. "Por menos hicieron dimitir a Sánchez", aseguró el líder de la oposición.

El líder del PP también ha acusado al presidente de actuar "como pollo sin cabeza" en la desescalada y de actuar con "bandazos", porque insiste en la necesidad de mantener el estado de alarma, lo que justifica su pacto con Bildu, pero al mismo tiempo afirma que las cosas van bien, que habrá comunidades que puedan abandonar esa situación excepcional pronto y que el país está saliendo más fuerte de esta crisis.

En rueda de prensa, Casado ha dicho que a quien se debería aplicar una "cuarentena democrática" es a Bildu, que no ha condenado el terrorismo ni el ataque a la casa de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia. "Pido una reflexión a los votantes y dirigentes del PSOE, si quieren que su gobierno dependa de proetarras. Deberían contestar", ha dicho.

"Sánchez ha cambiado los Pactos de la Moncloa por el Pacto de Estella. Y el que se hizo célebre por el 'no es no' no nos puede hacer responsables", avisó. Evidenció sus diferencias con el presidente y sentenció en referencia a la izquierda abertzale: "No es admisible que diga que pacta para salvar vidas con el partido que justifica el asesinato de 800 inocentes y, además, trate de hacer responsable a un partido con más de 20 víctimas del terrorismo en sus filas".

Fue muy rotundo Pablo Casado sobre cómo está evolucionando el papel del Gobierno. "Nosotros no vamos a tolerar que el Gobierno haga responsables a los ciudadanos de sus propios errores", sentenció, antes de profundizar en los errores de Sánchez: "En España te puede identificar un policía si vas por la calle con tu mujer, sin embargo no podemos identificar a los expertos que decretan a qué hora puedes salir con tu mujer a la calle".

Para los populares, el Ejecutivo ha actuado "tarde y mal". Puso ejemplos Casado. "Cómo es posible que el Gobierno haga ahora obligatorias las mascarillas después de un mes pidiéndolo el Partido Popular?", se preguntó, antes de criticar el lema de "Salimos más fuertes" apoyado en los datos de una crisis económica que. según Casado, se avecina.