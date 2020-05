Zaragoza.- El PSOE pide destinar al empleo actual la plusvalía de la venta del suelo para un hospital

"En la actualidad hay miles de empleos vinculados al comercio y que están objetivamente en riesgo y para los que el Gobierno de la ciudad no ha tomado ninguna media política para apoyarlos. Llevamos más de dos meses de pandemia y además de argumentar el agujero de millones y exigir a otras administraciones que tomen decisiones no toman ninguna decisión y cuando pueden no lo hacen porque el dinero será para inversiones previstas en el presupuesto".

Le ha instado al Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos que pongan medidas de apoyo al empleo existente. "Entonces el PSOE empezará a hablar porque sino "es un juego en el que intentan hacer trampa y en el PSOE ya somos mayorcitos para caer".

En rueda de prensa, Horacio Royo ha justificado que el PSOE ha votado en contra de la modificación parcial y aislada del PGOU sobre la parcela del entorno de Valdespartera para construir un complejo hospitalario al argumentar que "se tiene que tener claro el beneficio a la ciudad". A su parecer, buena parte de los argumentos del interés sanitarios que aduce el Gobierno de la ciudad "no sale de un análisis sino de una especie del cuento de la lechera que el Gobierno se ha contado de creación de cientos de empleos y sin certezas de lo que puede ocurrir en el futuro".

Para este concejal del PSOE "no se dan las condiciones de garantía de interés público en esta operación y tampoco a quien se destina el dinero de la plusvalía con la venta del suelo".

MOCIÓN SOBRE VIVIENDA

Horacio Royo ha sentenciado que "no hay necesidad sanitaria objetiva" que lleve a requerir un hospital privado porque los recursos que se logren de la venta del suelo serán para obras que pueden tener cierto valor en otras circunstancias, como una operación asfalto, por lo que ha defendido "implementar políticas activas de empleo a los comerciantes" que el Gobierno de Zaragoza "sigue negando bajo la excusa de la situación económica".

Sobre el destino de la plusvalía a rehabilitación de vivienda ha dicho que el PSOE defenderá una moción al respecto, mientras que el Gobierno de la ciudad "no ha presentado una propuesta que sea un verdadero plan de rehabilitación de vivienda".

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos en rehabilitación de vivienda, somos el grupo con más votos y para llegar a acuerdos con el PSOE hay que hablar en serio".

Por ello, ha criticado que el expediente de la parcela de Valdespartera se ha sometido a votación con un "acuerdo previo con Vox" y el Gobierno de la ciudad "buscaba a ver como el PSOE blanqueaba la operación sin hablar en serio antes".

PROYECTO DE INTERÉS GENERAL

Sobre la declaración del proyecto de interés general por el Gobierno de Aragón, ha recordado que el presidente autonómico, Javier Lambán, ha dicho "claro" que respeta la autonomía municipal y que la prioridad de lo público tiene que ser la sanidad pública. "La crisis ha demostrado que solo la sanidad pública ha estado a la altura para cambiar la pandemia con eficacia y la sintonía con Lambán es total".

Sobre la caída de ingresos por las contratas municipales, especialmente del autobús urbano, Horacio Royo ha recordado que en la crisis de 2008 y ante una pérdida de 150 millones de ingresos el PSOE "reforzó las políticas sociales".

En la actualidad, ante una limitación de aforos de autobús por ley, se limita el número de vehículos a salir y además el Gobierno municipal dice que "no hay margen para negociar ese agujero cuando hay circunstancias jurídicas de fuerza mayor a poner en primera línea para negociar".

Su impresión es que el Gobierno de la ciudad "ha tirado por la línea más sencilla que es vender las joyas de la abuela", en alusión a la venta de la parcela de Valdespartera.