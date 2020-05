Christina Aguilera comparte su diario personal para reivindicar el cuidado de la salud mental durante la pandemia

Desde que la Covid-19 se expandiera a nivel mundial, la rutina de la población ha cambiado considerablemente en cuestión de meses. Primero nos tuvimos que adaptar a la cuarentena por el estado de alarma y, ahora, después de semanas confinados, debemos aprender a convivir en la llamada "nueva normalidad". Esta situación nos obliga a cuidar más que nunca nuestra salud física y mental.

Los expertos aseguran que los casos de ansiedad, depresión, fatiga o estrés postraumático crecen con motivo de la pandemia. Muchos recomiendan estar atentos a nuestra salud mental aconsejando técnicas como escribir diario. Personalidades como Christina Aguilera lo han probado y el resultado ha sido positivo. Así lo ha explicado la cantante a través de su cuenta de Instagram.

La artista ha compartido su nuevo proyecto, "#DiaryDares", para animar a los usuarios a reflexionar en las páginas de sus cuadernos sobre la situación que atraviesan y después compartir sus experiencias con el resto de seguidores. La propia cantante ha publicado una instantánea de su diario para reivindicar la importancia de hablar con nosotros mismos de vez en cuando.

"Hoy empiezo #DiaryDares. En estos momentos en especial, es esencial que miremos profundamente, que nos escuchemos y que creemos un 'espacio seguro' para todos nosotros. Para compartir nuestras experiencias presentes o pasadas (duras o buenas), reflexionemos en quiénes queremos ser, cómo deseamos vivir cuando salgamos de esto, y qué queremos dejar atrás", avanza.

Aguilera parte de su experiencia vital: "Los diarios siempre me han ayudado a mantenerme centrada y me han permitido reflexionar, escuchar a mi propia voz", apunta en el texto. "Doy gracias a haber sido capaz de echar la vista atrás y ver cómo mi vida me ha llevado hasta mi presente", continúa.

La cantante cuenta que cada día es distinto, lo que afecta a las emociones de diferente manera. Además, valora que "estamos en el mismo sitio y tenemos la libertad para decidir qué hacer con nuestro tiempo o nuestros días; tenemos nuestros propios pensamientos en la intimidad, sin la intromisión de otros; el ruido de otras opiniones que pueden hacernos cambiar de idea, imitar y potencialmente convertirse en las nuestras. Todo se ha parado, lo necesitamos".

Finalmente, ha animado a sus amigas y compañeras de profesión Demi Lovato, Alicia Keys o Lizzo a que hagan el reto. "Os propongo que seáis reales, que no tengáis miedo. A quitaros los filtros y estar cómodos con vosotros mismos. Os reto a que nos unamos y compartamos lo que sentimos. Da igual que tengamos miedo. Os reto a leer las verdades de cada uno y nos apoyemos".