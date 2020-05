Madrid está convencida de pasar a fase 1 tras recibir las "felicitaciones" de Sanidad

Aún no hay una decisión tomada, pero las señales son más halagüeñas que en las últimas semanas. Ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó en el Congreso que confía en que "en los próximos días" las zonas de España que quedan en fase 0 de la desescalada avancen a la fase 1, lo que permitiría reuniones de hasta 10 personas y la apertura de terrazas.

Ya a última hora de la tarde, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se mostró convencido de que el Gobierno permitirá que Madrid pase a fase 1, tras una reunión mantenida con Illa. "Nos ha felicitado. No ha habido ningún reproche", aseguró Escudero. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, el Ministerio avaló el "sistema de detección precoz de la Comunidad y sus capacidades sanitarias".

La decisión definitiva se tomará este viernes. En este momento, son solo tres los territorios que siguen en fase 0: la Comunidad de Madrid completa, el área metropolitana de Barcelona y diferentes zonas sanitarias de Castilla y León, entre ellas las que incluyen a todas sus capitales de provincia. Las tres han pedido salir de esa fase, y Asturias, Andalucía, Extremadura, Canarias, Baleares, Murcia, Aragón, La Rioja, Galicia y Navarra han pedido pasar a fase 2. CastillaLa Mancha lo ha pedido para Cuenca y Guadalajara.

Illa volvió a insistir ayer en la comisión de Sanidad del Congreso en que las decisiones sobre qué zonas pasan de fase se toman siempre con criterios técnicos. "Esperamos que en los próximos días todo nuestro país pase a la fase 1", sostuvo textualmente el ministro.

Cuando todas las provincias se encuentren en fase 1, el Gobierno ya ha anunciado que decretará luto oficial en toda España y que hará públicos los informes que avalan el cambio de fase –o el rechazo a este avance– de todas las comunidades.

Comunidad de Madrid, la tercera solicitud

Esta semana ha sido la tercera consecutiva en que Madrid ha pedido a Sanidad que le permita avanzar a la fase 1. Las dos anteriores se zanjaron con sendas negativas, que el viernes pasado consideraba que la región aún no había reforzado suficientemente sus servicios de Atención Primaria con nuevo personal, ponía en duda la capacidad de hacer test y alertaba de que un rebrote en Madrid podría afectar a toda España.

El Gobierno de Ayuso ha denunciado a Sanidad ante la justicia asegurando que no aplica "un criterio uniforme" con todas las comunidades, y ha apoyado su nueva solicitud en un grupo de expertos en el que no participó el Colegio de Médicos de Madrid, que estima que el sistema sanitario no tiene profesionales suficientes para afrontar un rebrote

Cataluña, Barcelona a Fase 1

Mucho menos ruidosa ha sido Cataluña, que hasta esta semana no ha pedido que Barcelona pase a la fase 1. La Generalitat quiere que sigan en esa etapa las zonas sanitarias de Girona, Cataluña Central y Lleida, y que avancen a la 2 las del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Alt Pirineu

Andalucía, paso a Fase 2 íntegra

La Junta ha solicitado el paso a fase 2 de las ocho provincias andaluzas, pese a que Málaga y Granada llevan solo una semana en fase 1 y Sanidad sostiene que cada territorio deberá pasar al menos dos semanas en cada etapa. También se ha solicitado que se levante la prohibición de acudir a otras provincias de la región.

C. Valenciana, en Fase 1 por precaución

El de Ximo Puig es el único gobierno autonómico que ha decidido no solicitar el avance de ninguna de sus áreas sanitarias, después de que la semana pasada las que faltaban entraran en fase 1. El motivo es que se ha detectado un ligero aumento de los contagios en aquellas zonas que pasaron antes a la fase 1.