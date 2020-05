Cuidado con las piscinas desmontables: ¿cuánto peso soporta la terraza de una vivienda?

A pocas semanas de que comience el verano, el aumento de temperatura y las dudas sobre cómo se organizarán las piscinas recreativas este verano debido a la emergencia sanitaria del coronavirus ha hecho que se dispare la venta de piscinas desmontables o prefabricadas para instalar en la propia vivienda.

Muchas personas han optado por comprar este tipo de productos para refrescarse este verano pero, ¿es capaz la terraza de una casa de soportar el peso de estas piscinas? Esta es una de las preguntas que deben realizarse los consumidores antes de adquirirlas para no poner en riesgo la estructura del edificio.

Consideraciones a tener en cuenta al colocar una piscina desmontable

Hay que tener especial cuidado si estas piscinas se van a colocar en balcones o terrazas. Una opción es consultar previamente con un arquitecto para que estudie la estructura del edificio y determine si es posible su instalación o no dependiendo del lugar.

En primer lugar, habría que consultar las cargas que se encuentran en las Normas de Estructuras, "ya sea con el actual Código Técnico de la Edificación (DB SE-AE) o con la anterior normativa NBE Acciones de la Edificiación de 1988 (AE 88)", destaca en un artículo la oficina de arquitectos Apuntoarquitectura. En este caso se calculará teniendo en cuenta el peso propio de la estructura y de los materiales y las cargas variables.

En líneas generales, según la estimación de las cargas, se podría colocar una piscina de 300 kg/m2. La terraza de una vivienda, como media, puede aguantar entre 300 y 350 kg/m2. No obstante, siempre es necesario consultar la estructura de la vivienda y el peso que soporta el forjado, sobre todo si se trata de viviendas antiguas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el peso de la piscina con las variables de la cantidad del agua, la altura y la propia estructura. Según el análisis de Apuntoarquitectura, para que el peso de una piscina no sobrepase los 300 kg/m2, "no debería tener más de 30 centímetros de altura" y "no sería prudente" instalar una piscina desmontable con mayor altura sin tener en cuenta los elementos estructurales de la vivienda, el forjado o la normativa.