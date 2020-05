Ana Rosa Quintana responde a quienes la critican por comparar el coronavirus con el VIH y alude a la OMS: "No soy yo sola"

Ana Rosa Quintana se convirtió este lunes en el centro de la polémica tras comparar la Covid-19 con el VIH. "¿Cuántos años lleva el SIDA? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna y hemos aprendido a vivir con él", valoró en El programa de Ana Rosa mientras analizaba si tenía sentido prorrogar el estado de alarma.

La periodista Ana Terradillos recordó que el VIH afecta a la sociedad desde hace más de diez años, así como también cuenta con un tratamiento efectivo. "Del coronavirus no hay tratamiento viral ni vacuna. Tú no puedes alargar esto eternamente, así que tendremos que hacerlo de forma inteligente para protegernos", sentenció entonces la conductora del magacín, generando una oleada de críticas en las redes sociales.

A pesar del revuelo, la periodista no rectificó, sino que compartió un artículo a través de un tuit para reafirmar su posición. "Parece que no soy yo sola...", escribió, aludiendo a las declaraciones que Mike Ryan, director de emergencias de la OMS, había dado recientemente.

La OMS advierte de que el covid-19 "podría no irse nunca" y lo compara con el VIH https://t.co/8CwKAxdEol — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) May 18, 2020

La presentadora también declaró a la revista Shangayque no entendía la indignación que provocó su comparación: "No entiendo la polémica, no he dicho otra cosa que no sea lo que afirma la Organización Mundial de la Salud. Si no se encuentra la vacuna, tendremos que convivir con el virus como con otras infecciones víricas. Insisto, quien ha hecho la referencia al VIH ha sido la Organización Mundial de la Salud, no yo".

En sus declaraciones, Ryan apunta que el nuevo coronavirus "puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca [...] como el VIH o el sarampión". Es decir, el experto únicamente dice que es posible que se tenga que convivir con la Covid-19 durante mucho tiempo, sin llegar a comparar de forma directa las dos enfermedades que, además, se transmiten de manera distinta.