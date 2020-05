Ana Rosa compara el Covid-19 con el VIH: "¿Cuántos años lleva el sida? No hay vacuna y hemos aprendido a vivir con él"

El programa de Ana Rosa ha entrevistado este lunes en plató a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,preocupada por el pase de fase de la comunidad. Uno de los temas principales de la entrevista y del resto del programa ha sido la decisión de Pedro Sánchez de solicitar prorrogar durante un mes más el estado de alarma.

La presentadora y uno de sus colaboradores, Eduardo Inda, han coincidido en enfocar el debate sobre si prorrogar las competencias del mando único y el control sobre la libertad de movimiento, puede convertirse en un ataque a los derechos individuales de la ciudadanía.

Sin embargo, la periodista Ana Terradillos ha defendido la posición del Gobierno central y ha añadido: "No siento que estén recortados mis derechos. Cuando no hay vacuna, cuando no hay tratamiento viral, cuando el confinamiento...".

"Hay tratamiento viral. La gente no muere hoy en día de sida"

"Te quiero recordar una cosa. ¿Cuántos años lleva el sida? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna y hemos aprendido a vivir con él", ha respondido convencida la conductora del programa.

Eduardo Inda ha explicado que la enfermedad del VIH fue descubierta hace unos 35 años aproximadamente. "Pero hay tratamiento viral. La gente no muere hoy en día de sida", ha respondido Ana Terradillos.

Ana Rosa Quintana ha continuado con su discurso en contra del estado de alarma y ha opinado que la ciudadanía debe seguir con su vida conviviendo con el virus. "No puedes alargar esto eternamente, tendremos que hacerlo de forma inteligente para proteger la salud de todos", ha añadido la presentadora.

Críticas en las redes

La periodista ha criticado las medidas de la fase 0 y ha calificado de contradictorias algunas medidas impuestas por el Ejecutivo. "En Madrid puedo ir a un museo y coincidir con personas que no conozco y no puedo ver a mi familia. Eso coarta mi libertad", ha terminado la comunicadora de Telecinco.

La reacciones no han tardado de llegar a las redes sociales y muchos usuarios han criticado la comparación que ha hecho Quintana del Covid-19 con el VIH. Otros, han hecho comentarios tras la afirmación de la presentadora de que "todavía no existe vacuna" para el SIDA.

Está la gente de derechas desquiciada. La tal Ana Rosa Quintana comparando este virus con el VIH con el objetivo de atacar las medidas adoptadas.

Cada vez peor. — Santi 🍁 (@sntrlz) May 18, 2020