El tenso enfrentamiento entre Risto Mejide y Lola Sopeña, manifestante en el barrio Salamanca, en 'Todo es mentira'

Risto Mejide ha protagonizado un tenso rifirrafe este viernes en el programa Todo es mentira. La bronca ha comenzado cuando Antonio Castelo ha dado paso aLola Sopeña para hablar sobre las manifestaciones contra el Gobierno que se están celebrando estos días en el madrileño barrio de Salamanca.

El colaborador ha avanzado que la invitada, quien este jueves acudió a las protestas, es conocida por ser una de las concursantes del espacio de Cuatro Ven a cenar conmigo; así como la defensora de Elettra Lamborghini en el realityGran Hermano VIP. La presentación se ha recibido con humor en el plató, sin embargo, a Sopeña no le ha gustado, por lo que ha manifestado su malestar.

"Esa presentación me parece que es mofaros de mí y de mi persona", se ha quejado, a lo que ha añadido: "Dejen ese cachondeo, España no está para cachondeo. Vergüenza me daría presentar así a una persona que lleva 30 años trabajando como autónoma".

.@ristomejide a Sopeña: “Lamento que no le guste el tono de humor de este programa. Igual no sabía dónde venía” #TodoEsMentira15Mhttps://t.co/mJX6aTXkXp — Todo es mentira (@todoesmentiratv) May 15, 2020

Ante estas palabras, Mejide no ha dudado en responder. "Lamento que no le guste el tono de humor de este programa. Igual no sabía dónde venía", ha dicho, pidiéndole que no le interrumpiese para hablar y que no perdiese el respeto. "Espere al menos a que acabe de hablar. Si no espera, simplemente acabaremos la conexión y ya está", ha afirmado el publicista.

Después del encontronazo, ambos han hablado a través de una videollamada sobre las últimas concentraciones celebradas en la capital española contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De este modo, Sopeña ha desvelado que ella no vive en esa zona, sino en Plaza Castilla. Tras conocer ese dato, Risto ha apuntado que podría haber incumplido la ley al desplazarse a más de un kilómetro de su lugar de residencia. "Madrid es un foco de resistencia y que no nos dejan salir [el Gobierno] porque saben que vamos a liarla parda", ha destacado la entrevistada.