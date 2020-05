La protesta del barrio de Salamana se desinfla ante el despliegue policial y entre gritos de "Sánchez dimisión"

Decenas de personas se han congregado de nuevo este jueves hacia las 21 h en el barrio de Salamanca de Madrid al grito de "Sánchez dimisión" con banderas de España, algunas cacerolas y carteles contra el Gobierno. La protesta ha tenido menos asistentes que en días anteriores y se ha producido ante un dispositivo policial especial de medio centenar de agentes para evitar aglomeraciones.

Algunos participantes han aducido la mala gestión del Ejecutivo durante la crisis del coronavirus para exigir su marcha y han pedido que el confinamiento se dé por concluido en la capital. Una de ellas, María, ha explicado a 20minutos que los madrileños han demostrado que son "superresponsables" y que, "en parte", el Gobierno ha tenido la culpa de la alta cifra de fallecidos: "Si las cosas se hacen mal, muere más gente". Otro manifestante, que no ha querido dar su nombre, ha asegurado que "no hay más que ver cómo están gobernando el país".

"Ya me defenderé yo del virus, pero a mí no me pueden cortar la libertad", afirmaba otra mujer, que ha añadido que "las dictaduras de izquierdas y el comunismo llevan a la ruina a los países". Los agentes han realizado algunas identificaciones durante la concentración, en la que no se han producido detenciones; el miércoles se identificó a otras 13 personas. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, defendía horas antes que los cuerpos de seguridad no acuden "para reprimir", sino para "cumplir la ley".

La Policía ha impedido que los manifestantes, muchos de avanzada edad, pese a no estar en la franja horaria permitida para sus paseos, se quedaran quietos y les han instado a moverse, por lo que han terminado muy dispersos y sin invadir la calzada. Todo ha ocurrido, como en días anteriores, en la zona de Núñez de Balboa, entre las calles Ramón de la Cruz y Ayala. En otros barrios de la ciudad como los de Chamartín, Mirasierra, Montecarlo o Aravaca también se han producido concentraciones; ninguna estaba autorizada.