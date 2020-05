J Balvin, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "No soy un hombre de licor, ni de drogas, ni de fiestas, prefiero meditar"

El hormiguero: Quédate en casa concluyó la semana con un invitado de talla internacional. El programa de Antena 3 conectó este jueves con el cantante colombiano J Balvin, que se encuentra pasando la cuarentena por coronavirus en su casa de Medellín.

Pablo Motos le preguntó que, al tener tanto éxito y multitud de conciertos por todo el mundo, donde le había pillado la alerta sanitaria mundial. El cantante le contestó que "por suerte estaba en mi casa con mi familia y aquí sigo, sin salir".

J Balvin presentó su nuevo disco, Colores, y el single Rojo, que se estrenó el pasado 20 de marzo: "Es una apuesta valiente", firmó Motos, que sintió la curiosidad de saber por qué no había incluido el color marrón entre las canciones del disco: "¿Te da mal rollo?".

"No está porque cerrábamos los ojos y veíamos que energía nos daba cada color para cada canción, y el marrón no nos dio ninguna", señaló el cantante extrañado por la pregunta. "Es que en España 'un marrón' es que te caiga un problema, pero no ha sido el caso", aclaró el presentador.

Motos también quiso saber cómo J Balvin gestiona la presión de ser con artista conocido mundialmente famoso: "Has hablado muchas veces de tu ansiedad y depresión de las que te has tratado. Sé qué haces meditación a diario: ¿Cómo se hace y como es el resultado que te da?".

El cantante explicó que "hay varios tipos de meditación, yo hago la transcendental que se trata de repetir un mantra durante 20 minutos dos veces al día, hace que las ondas del cerebro bajen y ayuda a que estés más tranquilo".

"Creo que es muy importante, sobre todo por el momento que estamos pasando, estamos a la deriva sin saber que va a pasar", añadió el artista.

El presentador le preguntó: "¿En cuánto tiempo te diste cuenta que te iba mejor?". J Balvin afirmó que "al mes ya lo noté, es como el ejercicio, creas el hábito y empieza a responder tu cuerpo de una manera diferente".

"Si hay algo que me ha permitido tener una vida más estable y estar mucho más tranquilo es cien por cien la meditación porque no soy un hombre de licor, ni de drogas ni de fiestas. La meditación me ayuda", concluyó el cantante.