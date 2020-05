Coronavirus.- Adelante pide a Gobierno y Junta que "paguen ya" a los afectados por ERTE que no han cobrado

"Nos han llegado casos de mucha gente que todavía no han tenido ningún ingreso desde marzo, esto es intolerable, deben cobrar ya", ha exigido el portavoz de Adelante Alejandro Serrato.

A su juicio, "son responsables las dos administraciones, tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como la Junta", que, ha dicho, "no han puesto los recursos necesarios para tramitar estos expedientes temporales".

"Nuestros vecinos no pueden esperar otro mes más, hasta el 10 de junio, la Administración debe pagar ya", ha reclamado en un comunicado Serrato, al tiempo que ha incidido en que "a la ciudadanía no le importa si la culpa la tiene la Junta o el Gobierno, que no se echen balones entre ellos, lo que necesitan son recursos para poder comprar alimentos o pagar sus suministros básicos".

Por otro lado, ha pedido que "no se consuma el paro durante los meses que dure el estado de alarma, es decir, que marzo, abril y mayo no descuenten en el cómputo de la prestación y el subsidio por desempleo de aquellas personas que estaban cobrándolos".

Así, ha recordado que ya antes de la crisis sociosanitaria del coronavirus en la provincia, a finales de febrero, había más de 153.000 personas en situación de desempleo en la provincia, "se ha creado desempleo ahora, pero antes ya había cifras alarmantes".

"Es un hecho claro que actualmente, en esta situación, es muy difícil encontrar un empleo, así que le pedimos a la Junta y al Gobierno central que creen medidas de protección reales para la ciudadanía, porque es de justicia", ha afirmado.

Por ello, ha incidido en que debería ser "lo público y no los bancos de alimentos o las ONG quienes se hagan cargo de las situaciones de necesidad de la población y más en esta crisis del COVID-19, aunque agradecemos enormemente su labor como no podría ser de otra forma", ha concluido.