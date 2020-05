¿Qué sucede si lavamos las mascarillas FFP2/KN95 que se reparten gratis en las farmacias de Madrid?

Desde este lunes 11 de mayo, la población de la Comunidad de Madrid puede acudir a las farmacias para recoger una mascarilla FFP2/KN95 gratis. Estarán disponibles durante dos semanas y podrás retirarla con la tarjeta sanitaria o con el DNI/NIE en el caso de no disponer de la misma y ser mutualista. El objetivo final, según el Gobierno regional, es repartir dos mascarillas de este tipo para cada persona.

Respecto a su uso, la Comunidad de Madrid destaca en un comunicado que "son reutilizables" y que su duración "es mayor que la de las mascarillas quirúrgicas".

La duración, añaden, puede ser de "48 horas seguidas por lo que se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo de varios días cuando se vaya a estar rodeado de otras personas".

Sin embargo, la guía del Ministerio de Consumo para saber qué mascarilla debes adquirir indica que, en el caso de este tipo de mascarillas, la duración dependerá de lo que señale el fabricante, pero "por cuestiones de comodidad e higiene se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de cuatro horas".

¿Qué pasa si las lavas tras su uso?

Estas mascarillas no están diseñadas para ser reutilizadas, pero debido a la situación actual de emergencia sanitaria "tenemos que reutilizarla, pero con cabeza", señala a 20minutos Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

Por tanto, es posible que se puedan utilizar varias veces salvo que esté manipulada, húmeda o sucia y tenga que desecharse inmediatamente. No están pensadas para ser utilizadas durante ocho horas seguidas, sino para realizar actividades como dar un paseo o ir a hacer la compra.

En cualquier caso, estas mascarillas no se pueden lavar ni desinfectar al tener un proceso de fabricación específico para cumplir con la normativa y garantizar una óptima protección. Las únicas que se pueden limpiar y desinfectar son las mascarillas higiénicas reutilizables.

Para el ámbito doméstico, como es el caso, no existe todavía un procedimiento de desinfección validado. "No podemos lavarlas, no podemos meterlas en el horno, no podemos sumergirlas en agua oxigenada, no podemos meterlas en el microondas… nada de esto", asegura Rosalía Gozalo.

Si se lavan estas mascarillas es posible que se altere la capacidad de filtración y la propia integridad del producto. De tal manera que no tendrán la capacidad de protección para la que fueron diseñadas y no servirán. "Es posible que se degraden los elementos de fijación de la mascarilla, y para que sea útil tiene que estar ben colocada”, añade.

Por tanto, para que un lavado sea exitoso no debe dañar la filtración, ni el ajuste y debe ser capaz de mantener la efectividad total de la mascarilla. Someterlas a procesos de esterilización (en ámbito doméstico) alterará su integridad.