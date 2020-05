¿Se pueden desinfectar las mascarillas FFP2/KN95 que se reparten gratis en las farmacias de Madrid?

Desde este lunes 11 de mayo y durante dos semanas, la población con tarjeta sanitaria de Madrid podrá recoger hasta dos mascarillas tipo FFP2/KN95 en las farmacias de la comunidad de forma gratuita. En un principio, se ha distribuido una primera partida de siete millones de mascarillas y, según el Gobierno regional, en los próximos días llegarán otras siete millones.

El etiquetado de la mascarilla debe indicar si son reutilizables con una 'R' o si no lo son con una 'NR'. Por tanto, como norma general, se aconseja desechar aquellas que sean 'NR', pero la situación de emergencia actual hace que se tenga que prolongar su uso.

En el caso de reutilizarla, ¿se pueden desinfectar?

No se pueden, ni se deben lavar estas mascarillas de ninguna forma. "En Internet aparecen muchas cosas peligrosas que dicen que hay que meterlas al microondas a 80 grados, en el horno... no es así", aclara la Asociación Madrileña de Salud Pública a 20minutos.

No existe ningún procedimiento de desinfección validado para el ámbito doméstico, ya que si intentamos pulverizarlas o hervirlas estaríamos "manipulando algo que no se qué capacidad de filtración va a tener porque lo estamos alterando", añaden.

¿Qué sucede si las lavamos?

Estas mascarillas tienen un proceso de fabricación preciso para cumplir con las normas específicas en cada caso y garantizar la protección. Por tanto, "no podemos lavarlas, no podemos meterlas en el horno, no podemos sumergirlas en agua oxigenada, no podemos meterlas en el microondas… nada de esto", asegura a 20minutos Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

En este sentido, si lavamos este producto se alterará la capacidad de filtración al "alterar la integridad de la mascarilla" y, consecuentemente, no tendrán la misma capacidad de protección. Además, "es posible que se degraden los elementos de fijación de la mascarilla y para que sea útil tiene que estar bien colocada”, explica Rosalía Gozalo.

¿Que mascarillas pueden lavarse?

El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para la limpieza (únicamente) de mascarillas higiénicas reutilizables, un producto no sanitario. Las FFP2/KN95 que están repartiendo actualmente en las farmacias de la Comunidad de Madrid no son este tipo de mascarillas. ¿Cuáles son los métodos que recomiendan en este caso?