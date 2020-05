Fase 1: ¿Qué deberías tener en cuenta antes y después de visitar a tus familiares?

Las personas que vivan en los territorios españoles que ya han pasado a la fase 1, pueden beneficiarse de las últimas habilitaciones permitidas por el Gobierno de cara a la desescalada progresiva que se está llevando a cabo durante la crisis sanitaria.

En la realización de estas nuevas actividades como, por ejemplo, las reuniones familiares o de amigos o la posibilidad de acudir a una terraza, no se deben olvidar las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Así, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de restricciones para la fase 1 indica que "deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes".

¿Qué otras medidas se pueden tomar para prevenir el contagio?

Además de mantener el distanciamiento social, antes de visitar a los familiares se pueden seguir una serie de recomendaciones. El Ministerio de Sanidad recomienda que, para las salidas fuera del domicilio, se lleve a cabo un lavado de manos frecuente. También es recomendable usar ropa limpia, evitando ponerse la misma ropa con la que se ha salido a pasear o comprar.

Durante la estancia fuera de casa es recomendable no tocar superficies y objetos. Sin embargo, como esta medida es difícil de conseguir en las reuniones con familiares en casas o terrazas, se aconseja no tocarse la cara con las manos. Además, se puede utilizar gel desinfectante que no necesita aclarado.

Si se utiliza el coche para los desplazamientos es recomendable desinfectarlo. Además, hay que evitar el uso de transporte público.

Antes de reunirse, también es recomendable medirse la temperatura corporal, para salir de dudas sobre posibles síntomas, además de cerciorarse de que el resto de familiares a visitar no tienen tampoco síntomas de contagio.

Aunque no presenten síntomas por coronavirus y aunque esté permitido visitar a las personas mayores, se recomienda no exponer a los grupos más vulnerables a posibles contagios.

Al regresar a casa, es importante también seguir una serie de recomendaciones. En primer lugar, lavarse las manos con agua y jabón, dejando los zapatos a la entrada y cerca de la puerta.

También es recomendable no meter dentro del domicilio los objetos que se hayan usado fuera y que no se necesiten como, por ejemplo, las llaves o la cartera. También se aconseja limpiar el móvil o las gafas.

Por último, se recomienda quitarse la ropa que se ha usado en la calle y lavarla, a ser posible, con agua caliente.