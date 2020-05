La comparación de Granada con Vizcaya que indigna a las redes por el distinto trato sobre el paso a la fase 1

Desde que el Gobierno anunció los territorios que podían pasar a la fase 1 y los que no, sus respectivos dirigentes han acatado la orden entre la indignación y la resignación, en el caso de los que han visto truncadas sus perspectivas y no les han dejado pasar de fase. Este lunes, sin embargo, el alcalde de Granada, uno de los territorios que seguirá en fase 0, ha estallado tras compartirse en las redes unas comparaciones con Vizcaya, que sí ha pasado de fase, y que muestran unas cifras "infinitamente peores" con respecto a la epidemia.

En concreto, en una superficie de 12.500 metros cuadrados, casi seis veces más grande que Vizcaya, y una población menor -914.678 frente a los 1.149.628-, presenta tres veces menos casos positivos y fallecidos que la provincia vasca: 2.905 casos confirmados y 271 muertos frente a sus 9.814 contagios totales y 766 fallecidos.

También la situación en los hospitales es claramente mejor en Granada, con 93 pacientes ingresados y 22 en UCI, mientras que en Vizcaya son 416 las personas ingresadas, 77 en UCI, lo que ha hecho que el alcalde granadino, Luis Salvador, de Ciudadanos, haya anunciado que volverá a pedir el cambio de fase el próximo lunes 18 en lugar de esperar al 25 como recomienda Sanidad.

Me pregunto yo, que criterios han llevado al gobierno para dar el paso a Vizcaya a la fase 1 y no a Granada??? pic.twitter.com/PeGOETYOve — E-C-B (@ColinaOm) May 11, 2020

Además, ha pedido "claridad y transparencia" al departamento que dirige Salvador Illa sobre los indicadores aplicados porque "se están publicando datos de determinadas ciudades del País Vasco con indicadores infinitamente peores que Granada" y que, sin embargo, han podido avanzar en la desescalada.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Salvador ha asegurado que podría entender la decisión de mantener a Granada en fase 0 "si se hubieran publicado todos los datos e indicadores, que no debiera haber ningún problema para ello, y hubiese visto que hay alguna causa objetiva que nos diferencia de otras ciudades", pero ha señalado que no puede hacerlo "cuando no se ha publicada nada y la fórmula de variables que dicen son tan singulares".

"Granada en camas hospitalarias e ingresos en UCI tiene indicadores bastante buenos que se están comparando en ciudades con indicadores mucho peores que no están teniendo problemas", ha lamentado el regidor granadino, que también ha criticado que tanto en esta provincia como en Málaga "no han pasado ninguno de los distritos sanitarios que no deberían tener ningún problema y sin embargo en otras comunidades autónomas sí han pasado" a fase 1.

En su opinión, "el Gobierno a la hora de tomar este tipo de decisiones debería tener en cuenta que debe haber una diferencia muy clara y algún indicador porque al final está jugando con la imagen de ciudades eminentemente turísticas y esto nos hace daño porque estamos trabajando para que todo el mundo vea que somos destinos seguros, con medidas de seguridad e higiene y donde todo funciona como debe funcionar".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado durante el fin de semana el "agravio" del Gobierno a la Costa del Sol y el trato preferente a Navarra y País Vasco, que se debe, a su juicio, a los acuerdos políticos del PNV con el PSOE, que suponen apoyos parlamentarios y "contraprestaciones".