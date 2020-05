Madrid y Andalucía aprietan a Sánchez para pasar en breve a Fase 1 y Murcia pide más restricciones como en Euskadi

Andalucía insiste en que todo su territorio tiene que estar en Fase 1 cuanto antes. No será este lunes, cuando aún quedarán en Fase 0 Málaga y Granada, pero su presidente, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le explique los motivos y “se revise la decisión” a la máxima brevedad. En concreto este lunes, cuando su gobierno y los de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid tienen previsto pedir al Ministerio de Sanidad que sus territorios en Fase 0 pasen a la siguiente el 18 de mayo y no el 25, como indicaría la cadencia de 15 días que figura en el plan de desescalada del Gobierno central.

Así lo anunciaron estos gobiernos autonómicos este sábado y así lo han trasladado algunos en la conferencia de presidentes de este domingo, donde desde una situación muy distinta el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado más restricciones de movimiento para su territorio, que este lunes pasará a Fase 1. La idea es similar a la que ya anunció este sábado el Gobierno del País Vasco, que también pasa de etapa pero sin la misma apertura de la permitida por el plan de desescalada de Sánchez. Por ejemplo, no estarán todavía permitidos los eventos culturales.

“A un día de la Fase 1, le pediré más control de movilidad y un reparto justo de los fondos para reactivar la economía y el empleo”, ha tuiteado el presidente murciano ante la reunión de este domingo en la que Sánchez ha analizado con los presidentes regionales las dos últimas órdenes ministeriales sobre lo que cambiará a partir de este lunes en los territorios que pasen a Fase 1.

El presidente del Gobierno ha querido también discutir sobre el fondo de 16.000 millones para las comunidades autónomas en un foro que, en principio, no gusta al presidente vasco, Íñigo Urkullu. El miércoles pasado en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le recordó a Sánchez que en la ley del concierto hay un punto que indica que si hay “fondos adicionales” para Euskadi, debe tratarse en una comisión bilateral de seguimiento del Concierto.

En todo caso, Sánchez ha comunicado este domingo a los presidentes autonómicos que habrá una primera transferencia de 6.000 millones para el mes de julio.

Daño reputacional en Andalucía

En todo caso, el paso -y sobre todo, el no paso- de la Fase 0 a la 1 ha sido el punto más destacado, en el que presidentes como el andaluz han mostrado su descontento directamente a Sánchez. En términos generales, el presidente ha reiterado que “el criterio del Gobierno ha sido la prudencia y la precaución”, han indicado fuentes de la reunión.

Sin embargo, Moreno ha considerado “difícil de entender” que distritos sanitarios como la Costa del Sol no pueda pasar a la Fase 1 cuando distritos sanitarios en otras comunidades "con incidencias mucho más elevadas que sí avanzan". El presidente de Andalucía ha advertido a Sánchez del “daño reputacional innecesario” que se crea de cara al turismo a marcas como la ‘Costa del Sol’ o ‘Costa Tropical’ de Granada.

Moreno también ha discrepado sobre otros criterios para dejar fuera de la Fase 1 a Granada y Málaga en una exposición que a Sánchez le ha parecido demasiado larga. Por eso, el presidente le ha interrumpido “para pedirle más brevedad”, indican fuentes presentes. El presidente de la Junta ha respondido que estaba utilizando el mismo tiempo que otros presidentes y ha señalado que para él no era “agradable tener que usar la conferencia de presidentes para mostrar esta queja”.

Fuentes de la Junta ha indicado que a principio de la semana que viene volverán a trasladar documentación a Sanidad para que las dos provincias puedan estar en Fase 1 el 18 de mayo. Esto mismo harán también los gobiernos de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana y también de Castilla-La Mancha.

Torra se lo piensa

Por el contrario, el presidente catalán, Quim Torra, no ha tomado aún la decisión, según apuntan fuentes del Govern. Cataluña ha sorprendido a dirigentes de otros partidos por la prudencia con la que ha evita do pedir el paso a la Fase 1 de buena parte de su territorio y este domingo aún no estaba claro que Torra lo vaya a solicitar ya como sí harán Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Ximo Puig y Emiliano García Page.