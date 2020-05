Ganaderos de lidia de Guadalajara ven "un caos" en sus negocios tras la suspensión de festejos taurinos

De momento, si bien toreros, caballistas, picadores y demás están sufriendo tremendas pérdidas económicas, los ganadero son quizá los más perjudicados dado que si quieren mantener la ganadería en vistas a ver si se celebran festejos, tienen que seguir dando de comer a sus reses con el importante coste que conlleva y si no pueden, como es el caso del ganadero José María López, empezar a vender las reses como carne, ha indicado a Europa Press.

En su caso, como en el de otros muchos, ya le han suspendido muchos eventos taurinos de marzo, abril y mayo y "la situación es crítica", ha apuntado López tras señalar que en su caso ya ha tenido que llevar unas 120 vacas al matadero y unos 80 machos, perdiendo entre 2.000 ó 3.000 euros por cada animal.

"He suspendido todo lo que tenía esta primavera y en junio iba a llevar mis reses para las vacas por el río de Trillo y no me han llamado tampoco", ha señalado este ganadero, tremendamente preocupado.

De momento, este tipo de festejos están suspendidos y por lo tanto el negocio está parado, de ahí que López haya pedido también al Gobierno central que otorgue alguna ayuda económica a un sector que da trabajo a muchas personas y que se está viendo también "tremendamente afectado".

"Dan ayudas a las ovejas, a los bares, a todo el mundo y a los ganaderos de lidia nada", ha lamentado recordando al Gobierno de Pedro Sánchez que si bien ha dicho en alguna ocasión solo iba a haber ayudas para los animales de consumo humano, en su caso, también están llevando a los mataderos algunas reses como consumo porque no podrán lidiarlas ni pueden ya alimentarlas, ha precisado.

López aún tiene esperanzas de que en unas semanas, aunque sea con menos aforo, puedan celebrar algunos de los espectáculos que hay para otoño y noviembre, meses para los que hay algunos acordados pero sin saber si luego se llevarán a cabo o no; "el caos es que muchos no saben aún ni lo que pasará", ha concluido.