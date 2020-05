Los policías atacados a pedradas en un poblado de Pontevedra fueron víctimas de una emboscada

Los dos agentes de la Policía Local de Poio (Pontevedra) que fueron atacados a pedradas y palos en el poblado chabolista de O Vao fueron víctimas de una emboscada intencionada, organizada por los 10 detenidos por este ataque en grupo.

Así consta en el auto de ingreso en prisión comunicada y sin fianza, dictado por el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra, que concluye que fue una acción "conjunta y coordinada".

A todos ellos se les imputan dos delitos de atentado, otros tantos de desorden público y los delitos de lesiones y daños.

El atestado policial, que según el magistrado está apoyado en "indicios sólidos", explica que este violento ataque tuvo su origen en la detención de un residente de este asentamiento marginal, en la tarde del pasado lunes, por infringir las restricciones del estado de alarma.

El joven tuvo que ser reducido por agentes de la Guardia Civil tras mostrarse agresivo con ellos e intentar agredirles, advirtiéndoles que "si no me soltáis no vais a salir vivos de aquí".

El detenido reclamó a gritos la intervención de otros vecinos del poblado, que rodearon a la patrulla de la Guardia Civil con palos, bates de béisbol, piedras y hachas, lo que llevó a uno de los agentes a sacar su arma "al temer por su vida y por la de su compañero", señala el auto.

Cuatro de los agentes del instituto armado fueron atendidos en el hospital por las heridas que les causó el lanzamiento de objetos contra ellos, antes de marcharse del lugar con el detenido.

Media hora después, el 112 Galicia recibió una llamada en la que alertaba de que se estaba produciendo una disputa en las inmediaciones del poblado, por lo que dos agentes de la Policía Local de Poio acudieron al lugar.

Al llegar, los agentes comprobaron que dos vehículos les estaban siguiendo y, a la altura de las primeras viviendas de O Vao, se encontraron con un grupo de personas obstaculizando la carretera y, uno de sus integrantes, que portaba un palo, les dijo "venid, venid".

Uno de los vehículos que les perseguían embistió al coche policial por detrás y la turba comenzó a golpear el coche y romper las ventanillas e incluso, según consta en el auto judicial, un tronco de grandes dimensiones golpeó a uno de los policías a través de una de las ventanas.

El agente que conducía el coche, ante esta situación, trató de acelerar para marcharse pero unos 40 metros más adelante recibieron numerosos golpes de objetos que les lanzaban los participantes de este ataque en grupo, entre ellos varios menores.

Ambos policías, tras lograr huir del lugar, fueron hospitalizados por las heridas sufridas.

Los investigadores lograron averiguar que la llamada de alerta al 112 Galicia fue realizada por uno de los 10 detenidos, por lo que entienden que se produjo "con intención de hacer acudir a los agentes y atentar contra ellos".

Todos estos hechos, señala el titular del juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra, están "apoyados" por la declaración de los propios agentes, los vídeos que se difundieron a través de las redes sociales, las asistencias del personalsanitario, los daños en los coches, la llamada al 112 y las grabaciones de los propios vehículos patrulla.