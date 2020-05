Marta López Álamo muestra sus estrías en Instagram en un alegato de amor propio

Marta López es una mujer que desde la adolescencia ha luchado con la aceptación de su propio cuerpo. Hace un mes contaba brevemente en Instagram su lucha contra la anorexia nerviosa desde los 13 a los 17 años y su cuenta se llenó de comentarios positivos.

"Pesaba 49 kilos con 1,73 cm de altura. Me empecé a obsesionar y coincidió con un problema que tuve en Granada con un grupo de amigas. No me adapté bien y me creó muchas inseguridades que somaticé en la anorexia", relataba. Afortunadamente superó esa enfermedad y a día de hoy se encuentra completamente sana.

Con los cambios de peso que tuvo y el proceso de crecimiento, a la modelo le salieron varias estrías en los glúteos, pero Marta acepta y ama su cuerpo tal y como es, por eso no tiene miedo a mostrarlas.

Marta López mostró sin miedo sus estrías en las stories de Instagram. martalopezalamo/INSTAGRAM

Marta subió un vídeo a las stories de Instagram mostrando esa pequeña parte de su anatomía, uniéndose a la influencer Raquel Reitx en la normalización de situaciones que, en mayor o menor medida, tienen todas las mujeres, como las estrías y la celulitis.

El mensaje caló en Marta y ella se quiso sumar aportando su granito de arena. “Estrías tenemos TODAS y además, yo tengo dos marcas de nacimiento”, escribía la modelo en la publicación.

Posteriormente, la modelo compartió un vídeo en ropa interior donde muestra más su cuerpo y sus estrías, demostrando que no son algo de lo que debamos avergonzarnos. “Y me flipan mis estrías, son pequeñitas y me gustan. ¡De lo malo tenemos que aprender a sacar lo bueno!”, sentenciaba.