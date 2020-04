La 'influencer' Nina Urgell enseña sus estrías para normalizarlas como algo natural

Nina Urgell es una influencer y empresaria que apuesta por la naturalidad, tal y como se puede ver tanto en su Instagram como en sus productos. Con su marca Mid/Night 00.00 apuesta por la moda y la cosmética natural junto a una nueva forma de consumo y un estilo de vida lento y permanente.

Nina se caracteriza por lo minimalista de su página de Instagram. Rara vez se maquilla y la única edición que tienen sus fotografías es cuando las pone en blanco y negro, por lo que jamás retoca su cuerpo.

Es por eso que cuando llega el calor, la influencermuestra su cuerpo al natural, sin esconder sus estrías como se suele hacer en esta profesión. La naturalidad es su mantra y lo demuestra en cada fotografía. En su última publicación ha querido resaltar la existencia de sus estrías, poniendo la foto en blanco y negro, y en la leyenda "el gato ha vuelto".

Siguiendo la línea del body positive, con este gesto Nina demuestra que tener estrías no es malo ni algo de lo que avergonzarse. Se trata de algo natural que demuestra que hemos crecido.

Urgell no es la única que muestra sus estrías con naturalidad, también lo han hecho otras modelos e influencers como Daniela Braga. A finales del año pasado, la modelo subió una foto donde se pueden apreciar esas líneas que recorren sus glúteos con una reflexión muy empoderante.

"Espera, ¿dices que retocas con Photoshop tus estrías antes de subir una foto? Si no te quieres a ti misma tal y como eres, como puedes esperar que alguien lo haga?", se pregunta en el texto que acompaña la instantánea.

"Chica, las marcas de estrías están ahí para recordarte que no vas a volver a ser la misma, que has cambiado, que has crecido en muchos sentidos, que tienes tu opinión, tu esencia, tus elecciones, que has cambiado para ser un mejor versión de ti porque entiendes mejor el mundo, que has aprendido de tus errores y que seguirás cambiando", continúa, para concluir con un mensaje con mucha fuerza: "Estate orgullosa de quien eres".

En España también tenemos a una influencer que apuesta por el body positive y que no hace falta parecerse a una modelo de pasarela para ser guapa y feliz: Marina Llorca. En uno de sus post de Instagram también habló de las estrías y por qué no debemos considerarlas "imperfecciones".

"Las estrías son los tatuajes más bonitos que tenemos. Marcan en nuestra piel todo lo que hemos vivido, todo lo que fuimos y todo lo que somos. Cuando alguien me dice que son 'imperfecciones' me hace mucha gracia porque en mis ojos son parte de una misma. Tenerlas no es una elección, simplemente un día, aparecen. Durante la pubertad, cuando nuestro cuerpo cambia, cuando estamos embarazadas. Por tanto son como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, como nuestro ombligo o nuestros lunares, entonces, ¿por qué odiarlas tanto? ¿por qué avergonzarnos de ellas hasta el punto de esconderlas? Son preciosas y brillan como diamantes, hay que estar ciego para no verlo", comenta en la fotografía.

A su normalización ayuda la industria de la moda que por fin está empezando a aceptar que no existe un cuerpo único que sea perfecto, sino que la belleza se encuentra en la diversidad. Aunque pueda tratarse de una estrategia de marketing, se trata de un paso más a la normalización ante los ojos de la sociedad de nuevas formas de belleza en diferentes tamaños, alturas y colores.

Modelo con estrías, vello corporal y un cuerpo totalmente normal. H&M

& Other Stories es una marca que apuesta por todos los tipos de belleza. & Other Stories

Las estrías, la celulitis, el vello y la grasa forman parte de un cuerpo femenino sano. Así lo mostró la modelo Ashley Graham, una modelo que no cumple con los estrictos cánones de belleza y aún así arrasa en cada pasarela.

Hace casi un año, la modelo subió una foto de su cuerpo sin retocar donde mostraba sus estrías y sus michelines, sin que eso signifique no esté sana ni que tenga un cuerpo feo. "Como sano y hago deporte. Mi cuerpo es así y no me avergüenzo para nada de él. Tenemos que querernos. No podemos aspirar a cánones de belleza imposibles", dice en muchas de sus entrevistas.

Este gesto también lo hizo Kourtney Kardashian (que recientemente abandonó el reality tras una pelea física con Kim Kardashian para ser feliz pese al enfado por ese motivo de esta última) que publicó una foto al natural, sin maquillaje y con sus estrías visibles. La celebrity no solo no las esconde, sino que presume de ellas en un primer plano.

Los tiempos están cambiando, y cada vez la figura de la mujer, o de lo que significa ser mujer, se hace cada vez más amplia, incluyendo a todas, dando igual su peso, su altura, su marcas, su pelo, su vello y su color. Se está redefiniendo lo que es la belleza de esta época.