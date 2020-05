Coronavirus.- Resueltas el 98,7% de las peticiones de ERTE con efectos sobre 102.780 trabajadores

El 99,2% de estos trabajadores están dentro de los expedientes ya resueltos y notificados al SEPE, con lo que "ya podrían cobrar su prestación si el ente dependiente del Ministerio de Trabajo, único responsable del reconocimiento y pago de las mismas, las tramita", defiende la Consejería respecto a la liza política sobre supuestos retrasos en el cobro de las prestaciones por ERTE.

Así lo ha detallado la delegada de Empleo en Sevilla, María del Mar Rull, quien ha destacado la implicación de todo su equipo de trabajadores que, "trabajando sin horario", ha asumido la responsabilidad de registrar con garantías las solicitudes y resolverlas en el breve plazo de cinco días para dar la cobertura más rápida posible a empresarios y empleados".

"El Gobierno de España decidió aplicar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como medida principal para afrontar la denominada hibernación de la economía. Una medida adoptada sin consultar a quien es uno de los principales responsables de su implementación: la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cumple con la tarea de ser la autoridad laboral y debe realizar el registro y resolución de las solicitudes", ha añadido frente a las críticas del PSOE.

Al hilo, recuerda que "la Junta de Andalucía propuso al Gobierno de España que existían otras fórmulas más rápidas y eficaces que los ERTE para conseguir el objetivo de dotar de una renta de sustitución a millones de trabajadores, alternativa que no fue atendida", toda vez que el Gobierno sostiene que 91.305 trabajadores de Sevilla afectados por ERTE gozan ya de cobertura.

Asimismo, María del Mar Rull ha reiterado su petición de simplificar el procedimiento y de establecer el pago de nóminas semanales que permitan agilizar los pagos por parte del SEPE. De cara al corto plazo, ha considerado también "imprescindible que se busquen soluciones más sencillas para que los actuales ERTE puedan ir acomodándose a la incorporación progresiva de trabajadores a medida que la actividad económica aumente".

De la misma forma, Rull recuerda que "el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece que la competencia exclusiva para el reconocimiento y pago de las prestaciones por desempleo es del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE. El propio Real Decreto Ley recoge que las empresas que han presentado un ERTE son las que tienen que solicitar la prestación de sus trabajadores en un formulario del SEPE", aclarando que "las comunidades autónomas, como autoridad laboral en su territorio, limitan su trabajo y responsabilidad a constatar la existencia de la causa fuerza mayor, enviando las resoluciones al SEPE para un posterior cruce de datos en caso de ser necesario".

De esta forma, la delegada, convencida de que "la Junta está cumpliendo su parte del trabajo" pide, en relación a algunas declaraciones de formaciones políticas que culpan al Gobierno Andaluz del retraso en el cobro de las prestaciones, que "no se confunda a los ciudadanos" y "no se falte a la verdad porque las Comunidades Autónomas no pueden ni reconocer ni realizar el pago de la prestación".

"Quienes así se comportan hacen un flaco favor a su propio partido, a la política en general y, por encima de todo, y es lo más alarmante, a la ciudadanía andaluza", ha insistido la delegada, quien ha añadido que "lo que los andaluces nos reclaman y nos exigen en estos momentos es que no malgastemos recursos y energía en una refriega partidista".