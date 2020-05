España registra su cifra más baja de muertos y contagios diarios desde la tercera semana de marzo

Un total de 164 personas han fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone 112 menos que los notificados este sábado y la cifra más baja en los últimos 46 días de pandemia, según los datos oficiales difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad.

Se trata de la primera vez que las muertes por Covid-19 caen por debajo del umbral de 200 casi desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma el 15 de marzo. La cifra de fallecidos rondaba entonces el centenar y en pocos días comenzó a dispararse, con 169 el jueves 19 de marzo, 235 el viernes 20 de marzo, 324 el sábado 21 de marzo y 462 el lunes 23 de marzo.

Ahora, la tendencia de las dos últimas semanas es a la inversa, aunque los datos de decesos se reducen a un ritmo más lento. Los 164 fallecidos de este domingo son la cifra más baja de los últimos 46 días y llega después de tres jornadas consecutivas por debajo de 300 y de nueve por debajo de 400. Hace apenas un mes, España registró el pico de 950 muertos en un mismo día, en concreto el 2 de abril.

Los nuevos contagios también caen a mínimos desde que comenzó el estado de alarma, hasta el punto de los 838 notificados este domingo por el Ministerio de Sanidad es la primera ocasión en la que hay menos de un millar de positivos desde el 16 de marzo. No obstante, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad ahora sólo computa los casos de coronavirus detectados mediante PCR, que prueban que una persona está contagiada en ese momento. Desde hace más de una semana no hace públicos los casos detectados con test rápidos, que al medir la existencia de anticuerpos en la sangre no permiten determinar si la enfermedad se está combatiendo en ese momento o ya se ha conseguido vencer.

Desde que el Gobierno cambió el sistema para contabilizar los casos, los positivos cayeron por debajo de 2.000 y han estado en los últimos tres días rondando el millar. Ahora, cae por primera por debajo de esa barrera y supone la mitad de las altas médicas registradas ayer, que fueron de 1.654.

Cabe destacar que de los 838 nuevos casos notificados este domingo, 384 corresponden a Cataluña, 118 a Castilla y León, 65 a Galicia, 51 a País Vasco y 50 a Castilla-La Mancha, mientras que la Comunidad de Madrid apenas aporta 19.

Con estos datos, el total de casos de Covid-19 reconocidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez asciende a 217.466 enfermos, mientras que el de personas que han superado la pandemia llega ya a 118.902. Así, la tasa de nuevos contagios queda hoy en el 0,4% mientras que la de curados diarios se queda en el 1,4%.

El número de personas atendidas en UCI asciende a 10.974 enfermos, de los cuales sólo 65 corresponden a los ingresados en las últimas horas en estas unidades de cuidados intensivos. Más de la mitad de los nuevos pacientes graves (33) corresponden a Cataluña y 17 a Madrid. No hay ningún ingreso nuevo de UCI en Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja. Especialmente positiva parece la situación de Andalucía, la región más poblada de España, que en el último día sólo ha tenido 1 ingreso en UCI pero no ha contabilizado ningún ingreso hospitalario.