Montero apela a la "responsabilidad" de  los partidos para mantener el estado de alarma hasta terminar la desescalada

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Monteroha apelado a la "responsabilidad" de todos los partidos políticos para mantener el estado de alarma hasta "finalizar" el plan de desescalada y no tener así que volver atrás, incluso con "rebrotes sanitarios".

Ha considerado que es de "coherencia" mantener este marco jurídico que ha permitido pasar la parte más aguda de la crisis y es también el más adecuado en la nueva fase porque "permite adaptarse mejor" a las condiciones de restricción de movimientos.

Ha asegurado que confía en la "responsabilidad" de los grupos políticos para que no haya "alguna discrepancia o diferencia" y que por razones "no debidamente justificadas" no pudiera producirse la desescalada de manera ordenada, con nuevas prórrogas de los estados de alarma.

El Gobierno va a solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus al mismo tiempo que prepara la desescalada. Pero puede encontrarse con más problemas que en las anteriores peticiones.

Impuestos y sector público

Montero también ha afirmado este viernes en la rueda de prensa ofrecida junto a Nadia Calviño para informar sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2020 y el Plan Nacional de Reformas que "no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público", como una posible bajada del salario de los empleados públicos. En este sentido, ha hecho hincapié en que lo "fundamental" es activar la economía, manteniendo en la medida de lo posible las rentas salariales.

De igual forma, Montero ha aclarado que el Gobierno "no se plantea ni una bajada ni una subida masiva de impuestos", sino dar trámite "con celeridad" a las figuras fiscales que se encuentran en el Congreso -tasas Google y Tobin-, así como la Ley de lucha contra el fraude fiscal, que está "a punto de entrar" su tramitación.

Según Montero, las tasas 'Google' y 'Tobin' podrían entrar en vigor en el último cuatrimestre del año, aunque "ya no depende del Gobierno", sino de las enmiendas y la tramitación de los grupos políticos en el Congreso.

Por otra parte, ha señalado que no se ha estudiado un impuesto para las grandes fortunas, aunque el Gobierno considera que las rentas más altas deben contribuir más.

Respecto a los ERTEs

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que "se está haciendo todo lo posible" para agilizar el pago de prestaciones a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

"Se han puesto en marcha nuevas prestaciones para más de un millón de autónomos y en torno a tres millones de trabajadores en ERTEs están recibiendo los pagos con la frecuencia más rápida que se ha podido habilitar", ha subrayado la vicepresidenta económica, a lo que la ministra Montero ha añadido que se ha reforzado la plantilla del SEPE para que estas prestaciones "se puedan pagar a la mayor velocidad" y nadie se quede sin ellas.

Por otro lado, Calviño ha reiterado que el Gobierno está trabajando con los agentes sociales para ver de qué modo se acompasa el plan de desescalada con los ERTEs. "Es un proceso complejo, porque tenemos que lograr incentivar la recuperación de la actividad económica e incentivar la readmisión de los trabajadores", ha indicado.

Turismo y aerolíneas

La ministra Calviño también ha reconocido que el sector turístico es "evidentemente" el que se vio afectado en primer lugar "y de manera más intensa" por las restricciones a la apertura y a la movilidad adoptadas para frenar la pandemia.

Respecto a su recuperación, ha dejado claro que "no depende solo del Gobierno", sino que también está regida por la recuperación de la movilidad con los principales países de origen.No obstante, ha señalado que el objetivo del Gobierno es "recuperar cuánto antes" la actividad económica "sin perder la prioridad de la salud de los ciudadanos y trabajadores".

Asimismo ha apuntado que el transporte aéreo es también uno de los sectores "más afectados en Europa por la restricción a la movilidad" y la situación de las aerolíneas "está muy debilitada", pero que los gobiernos de la Unión Europea están tratando de dar una respuesta "lo más coordinada posible" al sector.