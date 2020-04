Paz Padilla se emociona tras recibir un bonito mensaje de un grupo de sanitarios

Desde que se proclamó el estado de alarma, la presentadora Paz Padilla se ha mostrado muy solidaria en la lucha contra el coronavirus. El pasado mes anunció se estaba dedicando a fabricar mascarillas desde su casa, donde se encuentra confinada junto a su familia. Su actitud ha sido aplaudida estos días por algunos sanitarios, tal y como ha demostrado la actriz en su cuenta de Instagram.

La humorista ha publicado este jueves una fotografía en la que tres médicos le agradecen su esfuerzo en la lucha contra el Covid-19. "Me he emocionado mucho cuando he recibido vuestra foto. Enfermeras y enfermeros de HM puerta del sur Mostoles", rezan las primeras líneas del texto de la gaditana.

"Te pones a coser sin saber quién usará las batas y mascarillas, solo con la idea de ayudar en lo poquito que puedes aportar y al veros no he podido contener las lágrimas. Gracias a vuestra labor y vuestro agradecimiento, espero haber aportado un poquito de alivio a tanto sufrimiento", ha escrito Padilla.

Finalmente, la conductora de Sálvame ha agradecido a los sanitarios su lucha diaria contra el coronavirus: "Gracias a todos por arriesgaros por nosotros y salvar vidas. Gracias", ha apuntado, mencionando también a los tres profesionales que aparecen en la imagen, que han escrito sobre una bata la frase "Gracias, Paz Padilla".