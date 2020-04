Coronavirus.- Hosbec: "El pla de desescalada no pot ser un salvavides ple de formigó per al turisme"

Primer perquè les limitacions d'aforaments i serveis són "difícilment compatibles" amb l'activitat turística i segon perquè permet obrir hotels sense que permeten al seu torn els desplaçaments de clients i turistes, una cosa que per a l'Associació Empresarial Hotelera de Benidorm i la Costa Blanca (Hosbec) és "una incongruència manifesta".

En aquest sentit, la seua primera conclusió sobre el pla de l'Executiu és que l'activitat hotelera que permeten les fases és "molt mínima i bàsicament centrada en allotjament puntual per a activitats comercials i mercantils, sense cap component turístic que no puga proporcionar la pròpia província".

En la seua opinió, el pla de desescalada no pot basar-se en l'"il·lusionisme" o convertir-se en "un salvavides ple de formigó per al turisme", ha lamentat. A pesar de donar una sensació en un primer moment que la tornada a la normalitat podria estar a prop, "a penes ha resistit uns minuts davant qualsevol anàlisi econòmica mínimament fonamentat en la nostra activitat", asseguren des de Hosbec.

I la incertesa per als empresaris hotelers valencians va encara més enllà del final de la fase III prevista per a finals del mes de juny: "Sense operació aèria internacional no hi haurà turisme que es recupere ni activitat que puga garantir una tornada a la normalitat en nivells raonables. No podem oblidar que en les principals destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana el turisme internacional suposa entre el 50 i el 60% del total", apunten.

EXIGEIX AMPLIAR ERTO 6 MESOS DESPRÉS DE L'ESTAT D'ALARMA

Sobre la base d'aquests elements, Hosbec sosté que la força major de fet se'n va a estendre més enllà de l'alçament de l''estat d'alarma' pel que ha tornat a reclamar que el Govern d'Espanya pose "en marxa com més prompte millor la seua estratègia per a posar a flotació aquesta activitat".

Aquesta estratègia, consensuada des de fa setmanes amb els sindicats, passa de forma "imprescindible" per a la patronal hotelera per l'ampliació dels ERTO per força major durant un període de sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma, amb possibilitat d'ampliació posterior si persistira la situació dificultats de mobilitat dels turistes.

Per a aquests ERTO, afig, és necessària l'exoneració del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per a tot tipus d'empreses independentment de la seua grandària. També demana contemplar la manca de 12 mesos en l'amortització de capital dels deutes hipotecaris, que es recuperarà al final de la vida de cada préstec.