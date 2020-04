¿Cómo se pretende evitar que los estudiantes copien en los exámenes que hagan durante el confinamiento?

La suspensión de las clases llegó antes incluso que el real decreto del estado de alarma que obligó a los españoles a confinarse en sus casa para frenar la propagación del nuevo coronavirus causante de la Covid-19. Desde entonces, centros, profesorado y alumnado se han reinventado y han tenido que buscar la forma en la que continuar con la formación a distancia. Ante la falta de fecha de reapertura de los centros, que no será antes de junio en el mejor de los casos, se acerca la época de los exámenes de fin de curso y los centros se prepararan para llevarlos a cabo de forma online.

Esta nueva modalidad obliga a los centros a verificar que el alumnado no incurra en métodos fraudulentos (copiar contenidos, identidad suplantada) con técnicas que han sido denunciadas por el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), que en un comunicado ha criticado el sistema de vigilancia telemática por parte de las universidades, grabando al estudiantado durante las pruebas, "atenta contra la intimidad de las personas".

Ya se han producido exámenes online de dudoso resultado. Es el caso por ejemplo de una prueba a los estudiantes de grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Todos sacaron un diez, cuando el índice de aprobados habitual es del 60%, según informa ABC. En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (UC) también se han detectado casos de alumnos que han copiado durante las evaluaciones por Internet, recoge El Diario Montañés.

Para evitar estas situaciones y de cara a los ya próximos exámenes de final de curso, el Ministerio de Universidades ha elaborado una guía con recomendaciones para llevar a cabo las pruebas telemáticas. El documento, llamado 'Informe de iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en el contexto del Covid-19', expone cómo se ha abordado la misma situación en diferentes países de todo el mundo y analiza y compara las herramientas que actualmente posibilitan la evaluación online sin trampas.

Tres recomendaciones

El departamento dirigido por Manuel Castells recomienda realizar pruebas tipo test y modificar la tipología de las preguntas. "Es recomendable evitar aquellas que puedan responderse simplemente memorizando contenidos. Aunque el contenido de la pregunta dependerá del tipo de aprendizaje que se esté abordando, se debería tender a trabajar competencias complejas que vayan más allá de la repetición de actividades realizadas en clase y que requieran un análisis o reflexión propia", reza el informe.

Otra sugerencia para evitar el uso de medios fraudulentos son "realizar exámenes con preguntas aleatorias", es decir, se usaría un único cuestionario pero los alumnos responderían las cuestiones en diferente orden o bien el software selecciona las preguntas de una batería y los alumnos responden cuestiones diferentes. "En este último caso hay que garantizar que la dificultad de las preguntas de la base de datos es equivalente", advierten los expertos.

Además, desde Universidades se propone "seleccionar una duración del examen adecuada": "El tiempo seleccionado ha de ser suficiente para garantizar una lectura reflexiva del examen y proporcionar respuestas, pero tampoco excesivamente largo para evitar conductas no apropiadas", indican.

Sistemas de control

El informe del Ministerio de Universidades diferencia tres sistemas para garantizar la certificación de la autoría y la vigilancia durante los exámenes: los 'online proctored exams', en los que a partir de la webcam del ordenador, pueden desplegar mecanismos de reconocimiento facial, de voz, estudio del movimiento de los ojos, control de la pantalla en la que se realiza el examen y/o control del hardware conectado al ordenador, entre otros"; la suprevisión online en vivo realizada por el docente -"en este caso, el estudiante se conecta con la persona que realice las tareas de vigilancia de forma virtual mediante webcam, se identifica mediante su tarjeta universitaria y se realiza un barrido de 360º del entorno donde se realiza el examen"-; y sin supervisión, más allá del registro en la plataforma mediante usuario y contraseña.

El documento, que también compara los diferentes programas para evaluar en línea, autenticar el alumno y vigilarlo mediante el reconocimiento facial, contempla las críticas que estos sistemas han recibido.

Entre las pegas que el Ministerio enumera, recuerda que "el mero reconocimiento facial no garantiza la no intervención de terceras personas y la no utilización de materiales no permitidos", y recalca asimismo la necesidad de garantizar que no hay sistemas menos gravosos que puedan garantizar el mismo resultado o uno equivalente. "Debemos asegurar que la tecnología de reconocimiento facial no produzca más problemas que los beneficios que ofrece", dice el informe.

Herramienta de la UNED

Por otro lado, la UNED ha puesto en marcha una aplicación propia, denominada AvEx, para realizar los exámenes de junio en línea, que "garantiza una evaluación objetiva y protege su intimidad y el tratamiento ético de sus datos".

Tras dos pruebas de carga -simulacros de examen con participación de alumnado y profesorado voluntarios- y la atención exhaustiva a comentarios, demandas y respuestas por parte de los usuarios de la aplicación, el equipo de gobierno de la UNED ha considerado que el sistema, con las mejoras que se detectarán en las sucesivas pruebas, garantizará "que se puedan realizar, justa y eficazmente", las pruebas en línea de la convocatoria de junio de 2020.