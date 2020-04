Sanidad pide más camas en las UCI ante un rebrote y no descarta confinamientos "totales" o de "grupo" si fuera necesario

La desescalada está cerca. Este domingo se dejó sentir en las calles, con los niños poniendo un pie fuera de sus casas por primera vez en mes y medio, y se sentirá un poco más el sábado 2 de mayo, cuando el Gobierno permita hacer deporte al aire libre si la tendencia sigue a la baja.

Sin embargo, es importante no malinterpretar este relajamiento de las medidas: que el Ejecutivo abra la mano no significa que el riesgo no exista. De hecho, España no cuenta con una inmunidad poblacional suficiente como para garantizar el fin del virus. Por ello, el Ministerio de Sanidad trasladó este domingo a Pedro Sánchez y a las autonomías un informe sobre cómo actuar durante la transición para evitar un posible rebrote. La posibilidad existe.

El documento, 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición' -elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias-, insta a los hospitales a ampliar las camas de UCI. En concreto, hasta el doble de las que disponían antes de que estallara la crisis por si vuelve a haber un repunte de los casos de Covid-19. Tanto es así que Sanidad insiste, además, en que los centros deben identificar espacios que permitan un incremento de hasta "el triple" de esa capacidad.

Además de ampliar las camas de las UCI, el informe también recomienda otras medidas para evitar la saturación que vivió el sistema sanitario en marzo, cuando se registró la primera oleada. Estas medidas giran en torno a cuatro grandes áreas: reforzar la capacidad sanitaria para evitar que el sistema se tensione de nuevo tanto en hospitales como en Atención Primaria; potenciar la vigilancia de la epidemia; identificar y contener las fuentes de contagios, y continuar con las medidas de protección colectiva. El objetivo no es otro que reducir el número de casos hasta un nivel asumible por el sistema sanitario evitando así el riesgo de que se desborde.

Así, Sanidad insiste en la necesidad de disponer de suficientes EPI (Equipos de Protección Individual ) en los hospitales, uno de los grandes problemas de la crisis. "Se ha ido solventando, pero hay que garantizar que en los hospitales haya stock suficiente por si hay brote", precisó ayer Fernando Simón. Para Sanidad es importante también que los hospitales mantengan circuitos diferenciados para pacientes con coronavirus y pacientes que no lo tienen, así como que se refuercen las consultas de atención al personal sanitario para cribado, diagnóstico, seguimiento y atención psicológica.

En cuanto a la atención primaria, los expertos recomiendan centros específicos de pacientes sospechosos, circuitos separados para reducir los riesgos de transmisión y reforzar la atención domiciliaria.

En el documento, además, constatan la importancia de la vigilancia epidemiológica y la necesidad de identificar y contener cualquier fuente nueva de contagio, y para ello abogan por el diagnóstico de las personas sintomáticas con pruebas PCR u otras que estén consideradas adecuadas y por el aislamiento precoz.

Para ello, el Centro de Coordinación señala que si es necesario se deberán habilitar hoteles u otras instalaciones para proceder a ese aislamiento "supervisado" de casos leves cuando no pueda hacerse efectivo en el domicilio.