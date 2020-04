"¡Devolvednos la misa!": Creyentes solicitan la apertura de las iglesias durante el confinamiento

Un grupo de creyentes han publicado un vídeo en las redes sociales de InfoVaticana solicitando a los obispos y pastores la apertura de las iglesias durante el estado de alarma. "¡Devolvednos la misa!".

El mensaje de los jóvenes a los obispos españoles: "¡Devolvednos la misa! pic.twitter.com/ymESi7Oq8Z — InfoVaticana (@Infovaticana) April 24, 2020

"La iglesia es concreta, no puede haber una iglesia virtual", criticaban ante las propuestas de que se celebraran estos actos religiosos de manera online.

Consideran que estas ceremonias pueden continuar, siguiendo todas las medidas de seguridad. "No queremos poner a nadie en peligro". Se comprometen a garantizar la limitación del aforo para respetar la distancia de seguridad. Además, aseguran que acudirían a misa llevando mascarilla y gel desinfectante para evitar contagios.

"No somos locos, no somos insensatos, no somos malos ciudadanos. No pedimos ningún privilegio, solo lo que la ley permite", insisten.

Los fieles de la religión católica ya han padecido los efectos del coronavirus, al haber tenido que cancelar las procesiones de Semana Santa.