Los coordinadores de la 'X Solidaria': "Intuimos que la crisis por el coronavirus va a ser peor que la del año 2008"

Desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio, los españoles pueden presentar su declaración de la renta de 2019 y como cada año, junto a este compromiso tributario, regresa la campaña de la X Solidaria. "Siempre es importante pero esta vez especialmente", afirma Asunción Montero, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, entidad que la coordina.

Esa especial importancia viene marcada por la crisis económica y social que está provocando la pandemia del coronavirus y el consiguiente estado de alarma. El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social va en aumento y en época de confinamiento, esta es una forma de "ayudar a los demás sin salir de casa ni poner en riesgo a nadie".

El año pasado marcaron la casilla 106 de Actividades de Interés Social más de once millones de contribuyentes, lo que supuso 360 millones de euros, 26 más que el ejercicio anterior. El objetivo de sus impulsores es que también opten por la X Solidaria el 11% que marca la casilla de la Iglesia y el 35% que deja en blanco su asignación, sumando así 237 millones más. Montero considera que "es posible que quienes solo marcan la de la Iglesia no sepan que si marcan también Fines Sociales sumarían su aportación, dando un total de 1,4% de sus impuestos a causas sociales".

¿Cómo afecta esta crisis a los más vulnerables? Cuando se produce lo primero que descubrimos es que había muchas personas en situación de vulnerabilidad que la sociedad no veía. La solidaridad entre los vecinos se produce porque se dan cuenta de que la persona que vive al lado está en una situación delicada. Se está conociendo más qué hacemos las entidades del Tercer Sector. Como la crisis se está alargando, ahora vemos con mayor preocupación que la demanda de productos básicos aumenta vertiginosamente.

¿Qué es lo que más demandan? Hay mucha petición de alimentos porque no tienen ni para comer y también de productos de higiene y limpieza. Se dan varias situaciones. Por un lado están las personas que no tienen movilidad y a las que se les llevan alimentos y por otro, las que sí se mueven pero carecen de recursos. Se está habilitando un sistema de tarjeta para que puedan hacer la compra.

¿Están viendo a gente que hasta ahora no acudía a ustedes? Sí. Lo mismo pasó en la crisis de 2008. Personas con un nivel de vida medio se quedaron sin nada y les costaba mucho pedir ayuda porque nunca se habían visto en esa situación. Las entidades estamos prestando también apoyo psicológico porque esa carga es compleja.

¿Les están llegando las ayudas del Gobierno? Hay gente que está fuera del sistema. Estamos dándonos cuenta de toda la economía sumergida de la que no éramos conscientes. Y por otro lado, con la avalancha de ERTE que ha habido hay muchos a los que no se les ha dado salida y la gente no ha cobrado. Los que van justos para pasar el mes se quedan sin nada. Muchos trabajadores eran trabajadores pobres y aunque les llegue la ayuda, esta no cubre lo que ya era escaso de por sí.

Dos décadas de acción social Montero preside una entidad que el 18 de mayo cumplirá 20 años y que trabaja para promover los derechos de los más vulnerables y desprotegidos. Está integrada por una treintena de organizaciones, como la AECC, CEAR, Cruz Roja o Cáritas, que realizan unos doce millones de atenciones al año.

¿Qué reclaman al Gobierno? A través de la Plataforma del Tercer Sector hemos trabajado lo que ha tenido que ver con la prevención y la libertad de movimiento para realizar nuestra función. Estamos viendo también qué medidas de sostenibilidad vamos a tener. Y para el tema del ingreso mínimo vital estamos en contacto con la Secretaría de Estado.

¿Cómo cree que evolucionará la situación? La recuperación económica no se prevé ni a corto ni a medio plazo por lo que prevemos que la situación va a ser dramática para muchos cuya vulnerabilidad ahora se acrecienta. En 2008 hubo un incremento de personas en situación de vulnerabilidad que en muchos casos se hizo crónica.

¿Es más grave esta crisis que aquella? Intuimos que sí. Ahora lo es y cuando se vuelva a la normalidad intuimos que también.

¿Han visto recortada la recogida de fondos? La sociedad está demostrando su solidaridad y con las acciones de recaudación se están logrando fondos para la emergencia actual. Pero luego está la segunda parte. Por eso es fundamental la X Solidaria, porque va a servir para proyectos que duren en el tiempo.