El Gobierno cambia el conteo de contagios y asegura que por primera vez son menos que las altas

PCR sí, tests de anticuerpos no. El Ministerio de Sanidad ha adoptado un nuevo criterio para contabilizar a los enfermos de COVID-19, y solo las primeras servirán para detectar positivos. Este cambio ha provocado que la cifra de confirmados en España baje de 219.764 a 202.990 y que el número de casos en las últimas 24 horas (2.796) sea inferior al de las altas (3.105) en el mismo periodo.

Para justificar su decisión, Sanidad argumenta que los tests de anticuerpos detectan si la persona se ha contagiado, pero no si padeció la enfermedad, cuánto hace que la superó o si lo que ha hecho es desarrollar inmunidad. No es el primer cambio de este tipo que adopta el Ministerio, que ya proporcionó una serie de nuevas directrices a las comunidades hace siete días.

Primer cambio: unificar criterios

Hace una semana, el Gobierno se puso firme con los datos que recibía de las comunidades y publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para unificar los criterios de las cifras que las autonomías envían diariamente a Sanidad sobre la evolución de la pandemia. Este texto instaba a contabilizar como fallecidos por COVID-19 únicamente a aquellos confirmados con test rápido o PCR e incorporaba novedades, como separar los casos en sintomáticos y asintomáticos y detallar con qué prueba se habían detectado.

Así, el Ejecutivo solicitó a las comunidades que mandasen el acumulado de positivos (con o sin síntomas), hospitalizaciones, muertes, altas y sanitarios infectados. Además, estableció que los casos debían haber sido confirmados con una prueba PCR o un test rápido, nunca con un diagnóstico clínico, radiológico o aquellos sospechosos.

Hasta ese momento, las comunidades habían empleado criterios dispares para entregar los datos a Sanidad y algunas autonomías presentaban datos acumulados, mientras otras remitían la foto fija del día. De hecho, tan solo unos días antes, la Generalitat de Catalunya había modificado el modo de cuantificar los fallecidos y había empezado a incorporar

Esta orden publicada en el BOE también introducía indicaciones sobre la presentación de los datos de capacidad asistencial, disponibilidad de material y recursos humanos.

Nuevo cambio: solo cuentan las PCR

Este viernes, Sanidad ha adoptado un nuevo criterio: solo se contabilizarán como casos confirmados de COVID-19 las PCR notificadas y no los tests de anticuerpos. Este cambio de parecer supone una modificación sustancial respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora y conlleva una reducción en la cantidad de enfermos, que baja de 219.764 a 202.990.

El Ministerio argumenta que la cifra de 219.764 no recoge el número de personas que han enfermado desde el principio de la epidemia, que han resultado positivas tanto en pruebas PCR como en test de anticuerpos. Estos últimos, dice, detectan si la persona se ha infectado, pero no determinan si llegó a sufrir la enfermedad, cuánto tiempo hace que la superó o si lo que ha hecho es desarrollar inmunidad. "No reflejan, por tanto, los nuevos contagios", establece Sanidad en un comunicado.

"Se ha decidido que es más correcto calcular la evolución en base a los casos por PCR que por test de anticuerpos, que son en su mayoría casos sin síntomas o con síntomas ya pasados. Teniendo en cuenta que COVID-19 es el acrónimo de 'enfermedad por coronavirus' en inglés, el número de personas enfermas solo puede recogerse de los datos de test PCR con resultado positivo", ha explicado el departamento de Salvador Illa.

"Es el primer día en el que hay datos de curados superiores a los nuevos contagios"

Este nuevo criterio justifica las palabras del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha asegurado que este viernes era el primer día en el que los datos de curados eran "superiores a los nuevos contagios". Para ilustrarlo, ha contrastado los 2.796 positivos por PCR a las 3.105 altas de las últimas 24 horas.

Estas declaraciones le han valido múltiples críticas, al no incluir entre los nuevos positivos a los confirmados por tests de anticuerpos, de acuerdo con el criterio recién adoptado. En este sentido, si se hubiesen considerado ambos tipos de pruebas, el incremento de casos en el último día habría sido superior al de curados.