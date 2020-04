La cifra de recuperados del coronavirus supera por primera vez la de nuevos casos tras un nuevo sistema de recuento

El balance diario que el Ministerio de Sanidad ofrece del coronavirus en España ha dejado este viernes uno de los mejores datos desde hace semanas. Por primera vez, la cifra de recuperados en las últimas 24 horas, 3.105, supera la de nuevos casos confirmados por PCR, 2.796, algo que el propio Fernando Simón ha destacado en rueda de prensa: "Tenemos noticias buenas, la mejor cifra (en contagios) en muchas semanas y datos de pacientes curados superiores a los nuevos contagios".

A este dato se suma un nuevo descenso en el número de muertes a 367 en las últimas horas, una cifra que sigue siendo alarmante pero que arroja un rayo de luz frente a los más de 400 fallecidos diarios de la última semana, que ya marcaban una tendencia descendente.

En total, el Ministerio de Sanidad ha registrado 22.524 muertos diagnosticados con coronavirus y 213.024 casos confirmados. Este descenso en el número de contagios coincide con un nuevo sistema de recuento de casos por parte del Ministerio, que no incluye las personas que han dado positivo en los test serológicos, mientras que en los balances anteriores sí que contabilizaban.

Si bien se registraban lo que en dicho test tenían síntomas, no sumaban los que a pesar de ser positivos eran asintomáticos por ser casos antiguos. Ahora tampoco el primer grupo se incluye entre los nuevos casos sino que se suman solamente los confirmados por prueba PCR. Si se sumaran positivos en los test de anticuerpos, que son personas que ya habrían superado la enfermedad, los contagiados registrados en las últimas horas ascenderían a 6.740.

Simón ha señalado que en las últimas semanas se han utilizado diferentes métricas, lo que ha complicado la medición de los datos. No obstante, los expertos han hecho una limpieza de datos para que sean comparables y, según ha señalado, sigue la tendencia descendente. Este nuevo cambio trata de detectar solo los nuevos casos de coronavirus, ya que los test de anticuerpos detectan a personas que han pasado por la enfermedad pero no se sabe en qué momento lo han hecho, por lo que no se trata de casos nuevos.