Miles de euros por programa: Gloria Camila defiende a la mujer de Ortega Cano a precio de oro, según 'Lecturas'

Usualmente, los familiares y amigos de los concursantes de los realities de Telecinco no perciben ningún sueldo por defender en plató a sus seres queridos. Pero esa norma no escrita no aplica cuando eres Gloria Camila, tu padre es Ortega Cano y vas a defender a Ana María Aldón.

Según publica la revista Lecturas, Gloria Camila estaría cobrando 7.000 euros por cada vez que acude al plató de Supervivientes para defender a Aldón. Cabe recordar que hay hasta tres galas semanales y aunque la hija de Ortega Cano no acude a todas, sí hace varias apariciones semanales.

Ana María Aldón tiene una hija natural Gema, pero sin embargo es su hijastra la que acude a los platós. "Gloria Camila te está defendiendo a muerte. Tiene un gran mérito", decía hace sólo unos días José Ortega Cano, en una llamada en la que conectó con la concursante.

La propia Ana María se acordó de su hija en esa llamada, en la que pidió claramente a su marido que "no la desampararan". Sin embargo, es la hija natural del diestro la que cobra por la defensa de Aldón.