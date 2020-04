Wyoming explota contra la insolidaridad que están sufriendo algunos sanitarios: "Dependemos más que nunca de ellos"

Durante la pandemia del coronavirus, ha salido a la luz la solidaridad del ser humano, sobre todo por parte de los sanitarios, primera barrera contra el Covid-19 junto a las fuerzas de seguridad.

Pero también se han podido ver muestras de insolidaridad contra algunas de esas personas por parte de sus vecinos que, por miedo a contagiarse, han cargado contra ellos.

Este jueves, Wyoming estrenó su 'Indignómetro' en El intermedio desde el sofá para medir el grado de indignación que le producen esos actos insolidarios contra esas personas.

🔴 Wyoming pone en marcha el 'indignómetro' para comentar los ofensivos mensajes que empleados de supermercados o sanitarios están recibiendo por parte de sus vecinos, algo que @sandrasbates11 avisa: puede constituir un delito de odio. ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/klcJTVMcUppic.twitter.com/XkFpFRIyu7 — El Intermedio (@El_Intermedio) April 23, 2020

Sandra Sabatés habló del primer caso: "El de Miriam Armedo, una empleada de un supermercado en Cartagena que se encontró con una nota al llegar de trabajar que le solicitaba dejar el edificio, por el bien de todos".

Wyoming comentó que "ella trabaja en un supermercado y lo hace por el bien de todos para que sus vecinos y todos nosotros podamos tener nuestras neveras llenas".

Y añadió que "de vez en cuando hay que revisarlas por si hay productos caducados, como es en este caso, la conciencia de ellos".

"Hay más", anunció Sabatés. "Clara Serrano, una enfermera de Madrid. En este caso no fueron sus vecinos, sino su casero, que se había enterado que se había contagiado de coronavirus y la pidió que se marchara. Este episodio terminó con una patrulla de Policía explicándole al casero que no podía hacer eso".

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El intermedio desde el sofá'. ATRESMEDIA

"Tengo el 'Indignómetro' que echa fuego, me entran ganas de abrir la ventana y salir de pegar gritos o al balcón, pero me voy a reprimir y no lo voy a hacer porque mis vecinos pueden pensar que son las ocho de la tarde y me vuelven a poner el Resistiré", afirmó el presentador.

La periodista anunció un de "los casos más duros, el de la ginecóloga Silvana Bonino que cuando fue a coger su coche, en el parking de su comunidad se encontró que le habían escrito 'rata contagiosa'. Los Mossos ya han identificado y denunciado al presunto autor".

"Esto no solo es un ataque contra los profesionales de la sanidad, sino a toda la sociedad que dependemos más que nunca de ellos", señaló Wyoming mientras su 'Indignómetro' explotaba.

"Viendo las actitudes miserables que el coronavirus genera en algunas personas, yo propongo un nuevo hashtag: #quédatecallado", ha apuntado.