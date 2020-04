María Patiño se hunde en directo en 'Sálvame' tras ver la historia de superación de una pareja

Todo el mundo tiene estos días la sensibilidad a flor de piel, peor la mayoría no tienen que ponerse delante de una cámara a disimularlo. Excepto si eres presentador o colaborador televisivo. Y María Patiño lo es.

La presentadora, que ya ha hablado en varias ocasiones de que pasa por momento anímico flojo, rompió a llorar en Sálvame tras ver un vídeo que contaba la historia de superación de una pareja de personas mayores que habían estado separados 37 días al contagiarse de coronavirus.

Ya hace unos días confesaba su inseguridad. "No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe", decía la presentadora sobre cómo se siente.

"Mi pareja es de Venezuela, se fue de allí por la situación política y él sabe perfectamente lo que es la distancia con su familia y amigos y comunicarse así. Se acostumbró a hablar con su madre y mandar besos virtuales y lo que son las cosas, ahora somos nosotros los que estamos así", reflexionaba Patiño.