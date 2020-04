María Patiño se rompe en 'Sálvame' al hablar de la crisis del Covid-19: "Estoy decepcionada con la clase política"

María Patiño no pasa por su mejor momento. Si la colaboradora protagonizaba esta semana un polémico arrebato de sinceridad, asegurando a Jorge Javier Vázquez que su amistad pasaba por "una crisis", este viernes no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre cómo vive la pandemia del coronavirus.

La tertuliana ha explicado que se encuentra "muy revuelta" por la situación que atraviesa España debido al avance del Covid-19. Por ello, aunque le cuesta ir a trabajar, sabe que le sienta bien: "No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, es una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad... y de poca fe".

En este sentido, la periodista ha dicho que está "excesivamente sensible" y que se siente "muy decepcionada con la clase política en general", ya que "deberían cuidarnos más y darnos más tranquilidad", valorando que el Gobierno debe estar a la altura de esta "responsabilidad".

Apoyada por su familia y compañeros

La presentadora de Socialité cuenta con el apoyo de su familia sobre su decisión de continuar acudiendo a los platós: "Nunca me han dicho nada, al revés, me animan". Así, ha recordado a su marido, con quien vive día a día la crisis actual, por la que ha salido perjudicado económicamente. En cuanto a su hijo, dice que se ha adaptado perfectamente a la cuarentena: "Es para quitarte le sombrero".

Entre lágrimas, la colaboradora se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez admitiendo que, en varias ocasiones, no se ha comportado adecuadamente con sus compañeros de Sálvame, haciendo mención especial a Lydia Lozano, a quien recientemente le dio una "contestación fea".

Finalmente, el presentador ha querido animar a la tertuliana obligándole a cantar la canción que se ha convertido en su himno, No dejes de soñar, de Manuel Carrasco. La periodista siempre entona este tema al grito de "te quiero" para animar en el plató a los colaboradores y al público, un gesto que, en esta ocasión, se ha dedicado a sí misma.