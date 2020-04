Els llibres en català més buscats aquest Sant Jordi diferent a la resta

La festa de la literatura a casa nostra serà enguany, 2020, ben diferent, a causa de la pandèmia de coronavirus que manté confinada a la població de mig món aquest 23 de abril. Les circumstàncies especials que envolten la festivitat d'aquest dijous no estan renyides amb la compra i consum de llibres, ja sigui un autoregal o un present per a un tercer. Cal tenir present que la compra es servirà en el cas dels llibres físics quan s'aixequi el confinament.

I malgrat que l'adquisició de llibres electrònics en línia s'adapta més fàcilment al client amb el tancament comercial físic per l'epidèmia, no impedirà que els llibreters i les editorials despleguin totes les possibilitats per sortir de llibres les cases catalanes. Totes menys la venda al carrer, és clar.

La situació actual i l'ajornament del Sant Jordi oficial fins al 23 de juliol ha obligat a endarrerir la data de publicació de dues novetats molt esperades: els nous llibres de Care Santos (Seguiré els teus passos, Columna) i Enric Calpena (El primer capità, Edicions 62).

A continuació fem un recull d'alguns del títols que més podran triomfar aquest Sant Jordi que no oblidarem.

Boulder. Eva Baltasar.

Després de l' èxit de Permagel, l'autora publica la història d'una noia instal.lada a Islàndia per amor a la seva parella, la Samsa. El descobriment de què ella vol ser mare (no la noia protagonista) posarà cap per avall la seva relació.

Club Editor

160 pàgines

16,90 euros

Dones valentes. Txell Feixas.

La periodista (Mediona, 1979), corresponsal a Orient Mitjà de TV3 i Catalunya Ràdio, publica un conjunt de reportatges realitzats en aquesta part del món que tenen com a nexe d'unió les històries de dones valentes que han lluitar per conquerir drets tan bàsics com el dret a l'educació, a la interrupció de l'embaràs, al matrimoni per amor o a una feina digna.

Ara Llibres

176 pàgines

17,50 euros

Sempre han parlat per nosaltres. Najat El Hachmi.

Aquest llibre és una crida a que les dones en general i les musulmanes en particular no abandonin les conquestes que han aconseguit en el món occidental. En aquest assaig, l'autora vol plasmar el que és ser feminista avui

dia i, amb especial atenció, el que suposa en les dones immigrades a Europa.

Edicions 62

112 pàgines

12,90 euros

Els impostors. Pilar Romera.

En aquesta novel.la, l'autora retrata tres personatges de la Barcelona del 1949. La Dora, el Bonaventura i el Miquel són tres supervivents de la Guerra Civil que hauran de veure's obligats a renegar de tot el que són per poder seguir endavant. En Fuentes, un policia de la comissaria de Via Laietana també té molt a amagar en aquesta història de vencedors i vençuts obligats a fingir.

Columna

336 pàgines

19,50 euros

És que abans no erem axí. Empar Moliner.

Nova tongada de contes amb el segell inconfusible de la periodista, que imprimeix el seu sarcasme i el seu particular sentit de l'humor en aquestes pàgines. Els relats parlen de maternitat, mort, el declivi en la parella, el pas del temps...Temes colpidors del que l'autora en treu una mirada pròpia i molt personal.

Columna

240 pàgines

19 euros

Reis del món. Sebastià Alzamora.

La novel.la parteix de dos personatges reals i oposats: en Joan Mascaró, el principal traductor i divulgador del pensament hindú a la cultura occidental, i en Joan March, financer que va ser un dels homes més rics i poderosos del segle XX. Tots dos comparteixen un origen comú a un petit poble mallorquí.

Proa

600 pàgines

20,50 euros

Ca la Wenling. Gemma Ruiz Palà.

La Wenling va venir de la Xina fa 10 anys i va muntar una perruqueria per la que passen jubilades de Gràcia, jovenetes, una embarassada enamorada. Ca la Wenling esdevé un centre d'intercanvi d'afectes i un pont entre Orient i Occident a tres passes de casa. Gemma Ruiz torna a l'actualitat literària després de l'èxit d'Arguelagues.

Proa

328 pàgines

20 euros

El destí dels herois. Chufo Lloréns.

En el barri parisenc de Montmartre, un jove alemany somia amb pintar com els mestres francesos quan s'enamora de la Lucie, la filla de la seva llogatera. A la ciutat de Madrid, l'aristòcrata José Cervera se sent fortament atret per l'exòtica Nachita, la filla d'un indià de pas per la ciutat.

Rosa dels Vents.

864 pàgines

23,90 euros.

'Tota una vida per recordar. Núria Pradas.

El Premi Ramon Llull 2020 és la història d'una dona amb molt de talent que lluitarà per fer-se un forat en un món d'homes. Sophie Simmons deixa la ciutat de Nova York i la seva família amb 16 anys en plena depressió del 1932 per ser animadora de dibuixos a Disney Studios a Los Àngeles.

Columna

480 pàgines

21,90 euros.

Pluja d'estels. Laia Aguilar.

El Premi Josep Pla 2020 descriu la reunió d'un grup d'amics a una casa del Cap de Creus cinc anys després d'un tràgic accident.En aquest ambient idíl.lic es destaparan gelosies, comptes del passat sense resoldre i una història d'amor interrompuda.

Destino

288 pàgines

19,50 euros